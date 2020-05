Beneficio de Eletrobras cae 77 % en el primer trimestre con fuerte devaluación

Fotografía tomada el miércoles 29 de agosto de 2018, de las torres de alta tensión en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 29 may (EFE).- La estatal brasileña Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de Latinoamérica, registró en el primer trimestre de 2020 un beneficio neto de 307 millones de reales (unos 56,8 millones de dólares), un 77 % respecto al mismo periodo de 2019 por el impacto del COVID-19 y la pérdida de valor del real.

El balance de Eletrobras se vio impactado principalmente por la fuerte devaluación del real en medio de la crisis del coronavirus, la cual tuvo un impacto cambiario de 665 millones de reales (unos 123,1 millones de dólares), y por el reajuste de la factura de concesión de generación, transmisión y distribución de energía.

La facturación de la eléctrica saltó un 7,6 % entre enero y marzo de este año, hasta los 6.956 millones de reales (unos 1.288 millones de dólares), según informó la compañía en un comunicado enviado al mercado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 5 % en el primer trimestre, al pasar de 2.951 millones de reales (unos 546,4 millones de dólares) a 2.803 millones de reales (unos 519 millones de dólares).

La empresa, eje central de la agenda de privatizaciones del Gobierno para este año antes de la llegada del coronavirus, también informó que las inversiones del grupo fueron de 501 millones de reales (alrededor de 92,77 millones de dólares), lo que supone una reducción del 28 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El retroceso en los tres primeros meses del año aún no refleja totalmente los efectos de la pandemia en los balances financieros, ya que las primeras medidas de paralización de actividades en Brasil se adoptaron en la segunda quincena de marzo.

Los analistas, no obstante, prevén que la crisis tenga un fuerte reflejo en el segundo trimestre del año, para cuando se espera una fuerte caída del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil.

Según datos divulgados este viernes por el Gobierno brasileño, la mayor economía de Sudamérica se contrajo un 1,5 % en marzo, aunque la caída puede llegar al 5 % a finales de este año. EFE

