Becky G. y Chiquis Rivera lanzan en español y cumbia el clásico "Jolene"

Miami, 28 may (EFE).- Las cantantes estadounidenses Becky G y Chiquis Rivera lanzan este viernes la versión en español y en cumbia mexicana de "Jolene", el clásico de la música country inmortalizado por Dolly Parton, descrita en entrevista con Efe como "un ícono y un ejemplo" por las dos estrellas de ancestros mexicanos.

"Dolly es un ícono en la música y para las mujeres. Un ejemplo a seguir y es un honor cantar esta canción en español", dijo Chiquis, quien fue la que tuvo la idea de hacer una versión en español y enviarla al equipo de Parton a lo que anticipó sería una lucha para obtener la autorización y los derechos.

"A mí me fascinó la idea porque reúne nuestros dos mundos. Cuando me preguntan de dónde soy yo siempre digo que soy mexicana. Nunca digo que mis abuelitos son mexicanos y yo soy americana. Sin embargo, la música country siempre se oyó en mi casa, con la mexicana, y nuestra 'Jolene' es eso. Tiene la esencia de Dolly con un poquito del picor nuestro", expresó por su parte Becky G.

La canción escrita por Parton, representó su consolidación en 1973 como una de las grandes figuras de la música country. Desde entonces ha sido interpretada por figuras como Olivia Newton-John, John Legend, Norah Jones, Keith Urban, Melissa Etheridge, The White Stripes, Miley Cyrus, entre muchos otros. Sin embargo, la versión de las dos artistas latinas es la primera en español.

Las historias de Rebecca Gómez y Janey Marín Rivera, nombres reales de las artistas, se encuentran en muchos puntos. Desde sus abuelos inmigrantes mexicanos, sus padres estadounidenses, su amor por la cultura latina, sus infancias en la ciudad californiana de Los Ángeles hasta su decisión de meterse en la música desde el español.

Aunque son de generaciones diferentes, Becky G. tiene 23 años y Chiquis 34, se llaman "mejores amigas". Si bien previamente ya habían cantado juntas en un homenaje a la mamá de Rivera, es la primera vez que cumplen el sueño tener una "canción para las dos".

"Estábamos esperando por la adecuada y aunque nunca pensé que vendría del country funcionó perfectamente", señaló Chiquis, quien es la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera.

"Jolene" está incluida en "PLAYLIST", el tercer disco de Chiquis, quien escogió el nombre del disco porque está anclado a la diversidad de los temas y los géneros que toca. Además de la cumbia, también incluye banda, norteño y norteño banda.

El tema será lanzado de la mano de un divertido video en el que las artistas aparecen como guerreras en una historieta que transcurre en el suroeste de Estados Unidos. Mientras que Chiquis es una "motociclista bandida", Becky G. es una "chica piromaníaca de mal carácter".

UN CONFINAMIENTO DE APRENDIZAJE

Las artistas, que permanecen confinadas en sus casas, han aprovechado para desarrollar diferentes iniciativas destinadas a ayudar a las víctimas de la pandemia, tanto por la enfermedad como por vulnerabilidad económica. También para brindar apoyo al personal esencial a nivel sanitario, cívico y alimenticio.

Aunque Chiquis ha mantenido sus actividades filantrópicas privadas, la artista ha ayudado en persona y a través de fundaciones.

Por su parte, Becky G. reveló que cantará "por primera vez en vivo en un 'live' durante la transmisión de la Global Gift Foundation", un evento en internet de 24 horas de duración del que también harán parte Dua Lipa, Nicky Jam, Sky, Jewel, CeeLo Green, Ricky Martin, Luis Fonsi y muchos más.

Pero además de sus iniciativas, ambas coincidieron en que se sintieron sorprendidas al darse cuenta de lo mucho que les cuesta la soledad. Las dos crecieron en familias grandes y estar aisladas les "ha pegado muy duro".

"Tengo que aprender a disfrutar más estar solita, porque he tenido momentos de mucha tristeza, y sé que también puede tener muchas cosas buenas. Estoy trabajando en eso", reconoció Becky G.

TRABAJO Y MÁS TRABAJO

Las dos también son muy activas en las redes sociales y representan diferentes marcas. El trabajo no ha cesado en ese campo. Tampoco en el de la música.

Chiquis, que coescribió cinco canciones de su nuevo disco "PLAYLIST", se enfocó en darle los últimos toques. De hecho, ya había comenzado la pandemia cuando lanzó "Las destrampadas". Además, prepara el lanzamiento del tema más romántico del disco titulado "Está de moda no querer", una colaboración con la banda Los Sebastianes, escrita por Edén Muñoz de Calibre 50.

Además, Becky G., quien reconoció que extraña muchísimo la interacción en persona con su público y los viajes, declinó dar detalles sobre sus futuros proyectos musicales, quizá porque tiene tres canciones recién estrenadas.

En abril lanzó "They Ain't Ready" y "Muchacha"; esta última una colaboración con el grupo cubano Gente de Zona.