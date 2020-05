Astros, indiferentes, ante la aparición de una cerveza que recuerda el robo de señas

Vista de los jugadores de los Astros de Houston. EFE/Eugene García/Archivo

Houston (EE.UU.), 28 may (EFE).- Los Astros de Houston han respondido con total indiferencia al igual que sus seguidores tras conocerse la salida al mercado de una cerveza que recuerda al robo de señas a los receptores rivales en las que participaron durante la temporada del 2017 y parte de la del 2018.

Además de estar ya preparados para tener que sufrir las consecuencias de la polémica, como hubiesen sido que muchos seguidores les iba a abuchear de haber comenzado de forma regular la temporada del 2020, la suspensión de la competición por el coronavirus no ha cambiado su mentalidad de indiferencia.

La presencia de la pandemia del coronavirus impidió que se diesen esos abucheos con la suspensión de la temporada regular, pero ahora una cervecería está llevando la vergüenza por el robo de señales a otro nivel.

"Departed Soles, una cervecería con sede en Jersey City (Nueva Jersey), presentó una nueva cerveza llamada "Trash Can Banger", que fue envasada en una lata que imita los colores retro de rayas rojas, naranjas y amarillas de los Astros de finales de los 70 y principios de los 80.

"No soy fanático de los tramposos", declaró el propietario y cervecero jefe Brian Kulbacki a NJ.com. "Eso me hizo pensar en hacer algo especial".

Kulbacki y su equipo idearon el concepto al tratar de pensar en ideas creativas para mantener el negocio en marcha durante la pandemia.

La cerveza está en la sesión IPA y tiene un contenido de alcohol de 5,4, con una fuente de logotipo que se muestra similar a la utilizada por los Astros retro en su uniforme y productos de venta de imagen.

Los aficionados del béisbol de Los Angeles y Texas han llamado a la compañía para preguntar sobre la cerveza, pero solo se puede vender en la cervecería de Nueva Jersey.

Kulbacki espera conectarse con una cervecera en Texas después de la pandemia para vender la bebida allí y recaudar dinero con fines benéficos.

"Todos somos grandes fanáticos de los deportes y todos estamos desesperados por que vuelvan los deportes", destacó Kulbacki. "Estamos desesperados por algo de lo que hablar aparte de una pandemia, en este momento. Así que pensamos que era la oportunidad de sacar algo nuevo al mercado de las cervezas".

Los Astros no han querido comentar sobre la utilización de los colores que la compañía le ha puesto a la nueva cerveza.