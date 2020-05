Arrestan y encausan a policía por la muerte de George Floyd

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El agente de la policía de Minneapolis que aparece en un video con la rodilla sobre el cuello de George Floyd fue arrestado el viernes bajo cargos de homicidio, y está acusado en documentos judiciales de hacer caso omiso a las preocupaciones de otro agente sobre el afroestadounidense esposado que murió luego de haber señalado que no podía respirar.

Derek Chauvin, de 44 años, fue acusado de homicidio en tercer grado y de homicidio culposo por la muerte de Floyd, la cual desató protestas en todo Estados Unidos e incendios y saqueos en Minneapolis. El abogado de la familia de Floyd dio el visto bueno a la detención, pero dijo que esperaba un cargo de homicidio más grave y que quería que todos los agentes involucrados fueran arrestados.

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo que existía la posibilidad de que se presentaran más cargos. Señaló que la investigación en relación con los otros tres agentes seguía en curso, pero que las autoridades “sintieron que era apropiado enfocarse en el perpetrador más peligroso”.

Chauvin supuestamente desatendió las inquietudes de otro policía, quien quería poner a Floyd de lado, de acuerdo con la denuncia penal.

Los papeles también señalan que una autopsia no reveló nada que respalde el estrangulamiento como causa de la muerte. El examen concluyó que los efectos combinados de la inmovilización, posibles estupefacientes en el sistema de Floyd y sus problemas de salud subyacentes, incluida una enfermedad cardíaca, probablemente contribuyeron a su deceso, de acuerdo con la denuncia. La familia de Floyd pidió una autopsia independiente.

La policía trataba de subir a Floyd a una patrulla bajo sospecha de pagar con un billete falso de 20 dólares cuando se puso rígido y cayó al suelo, alegando que era claustrofóbico. Chauvin y el agente Tou Thoa llegaron al sitio para ayudar y trataron varias veces subir a Floyd al vehículo, pero éste opuso resistencia, según los documentos.

En un momento, Chauvin sacó a Floyd del lado del pasajero del auto y el hombre, quien estaba esposado, cayó al suelo boca abajo. El agente J.K. Kueng sostuvo la espalda de Floyd y Lane sus piernas, mientras que Chauvin colocó la rodilla sobre la zona de su cabeza y cuello, señala la denuncia.

Añade que el agente Lane preguntó “¿Deberíamos ponerlo de lado?”, a lo que Chauvin respondió: “No, quédense en el sitio donde lo tenemos”. Lane dijo que le "preocupaba el síndrome del delirio agitado o lo que sea”, y Chauvin dijo: “Por eso lo tenemos boca abajo”.

Luego de que Floyd aparentemente dejó de respirar, Lane nuevamente dijo que quería ponerlo de lado. Kueng trató de tomar el pulso en la muñeca y dijo que no podía encontrarlo, se lee en la denuncia.

En total, Chauvin tuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos, 46 segundos, incluido casi tres minutos después de que Floyd dejó de moverse y de hablar, de acuerdo con el documento.

El abogado de Chauvin no ofreció comentarios al respecto cuando fue contactado por The Associated Press.

Freeman, cuyo hogar también fue objeto de protestas, destacó la “velocidad extraordinaria” en presentar el caso sólo cuatro días después del deceso de Floyd, pero también se defendió de las interrogantes sobre por qué no ocurrió antes. Dijo que su oficina necesitaba tiempo para juntar la evidencia, incluido lo que llamó el “horrendo” video grabado por un transeúnte.

Los cuatro agentes que estuvieron en el sitio de la muerte de Floyd el lunes fueron despedidos al día siguiente. Luego de que se anunciaron los cargos, los manifestantes afuera de la sede del gobierno corearon: “Los cuatro tienen que irse”.

De momento no estaba claro si la detención de Chauvin calmaría los disturbios, que se intensificaron el jueves cuando los manifestantes incendiaron la comisaría de Minneapolis que los agentes habían abandonado.

Las noticias del arresto se produjeron después de que el gobernador de Minnesota Tim Walz reconoció el “fracaso absoluto” de la respuesta a las protestas y pidió pronta justicia. Walz dijo que el estado se ha hecho cargo de la respuesta a la violencia y que es momento de mostrar respeto y dignidad a los que sufren.

“Minneapolis y St. Paul están en llamas. El fuego sigue ardiendo en nuestras calles. Las cenizas son símbolo de décadas y generaciones de dolor, de sufrimiento inaudito”, dijo Walz y añadió: “Ahora generaciones de dolor se están manifestando frente al mundo y el mundo está observando”.

El viernes por la mañana, casi todos los edificios del distrito comercial alrededor de la comisaría de Minneapolis mostraban señales de vandalismo, de fuego o de saqueos. Miembros de la Guardia Nacional se encontraban en la zona, y varios de ellos se formaron para mantener a la gente alejada de la estación policial. Decenas de voluntarios recogían vidrios rotos en las calles.

En la cercana St. Paul, también hubo decenas de incendios y casi 200 negocios fueron dañados o saqueados.

___

Los periodistas de The Associated Press Steve Karnowski, Jeff Baenen y Doug Glass en Minneapolis, Gretchen Ehlke en Milwaukee, y Aaron Morrison y Bernard Condon en Nueva York contribuyeron a este despacho.