Argentina y sus acreedores acercan posiciones, aún sin acuerdo a la vista

Buenos Aires, 29 may (EFE).- Argentina y sus acreedores privados acercaron posiciones en los últimos días en la negociación que mantienen abierta para reestructurar bonos por 66.238 millones de dólares, pero aún sin un acuerdo a la vista que permita al país suramericano hacer más sustentable su pesada deuda pública.

Esta semana las partes intercambiaron nuevas propuestas para avanzar hacia un eventual canje y, pese a no haber llegado todavía a un entendimiento, mantienen abierto el canal de diálogo.

Con fecha del pasado martes, el Gobierno de Alberto Fernández presentó a los grandes grupos de acreedores, liderados por fondos de inversión, que propuesta revisada de la oferta inicial que Argentina formalizó en abril pasado.

La propuesta revisada acorta a dos años el período de gracia de tres años inicialmente pretendido por Argentina, mantiene similares tasas de interés para los nuevos bonos, acorta levemente la duración de los nuevos títulos y agrega al menú un bono en dólares.

Esta nueva alternativa fue hecha pública este jueves, luego de que dos de los tres grandes grupos de acreedores anunciaran la presentación conjunta de una nueva contraoferta.

CONTRAOFERTA "INSUFICIENTE"

La nueva contrapropuesta fue presentada el miércoles a Argentina por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, liderado por fondos como Blackrock y Ashmore, y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina, que concentran una importante porción de la deuda en juego.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, quien encabeza las negociaciones, dijo este jueves que esta contrapropuesta resulta "insuficiente para las necesidades del país", pero valoró el "acercamiento" en las conversaciones, aclarando que "aún hay un camino importante por recorrer" para llegar a un acuerdo.

El Grupo Ad Hoc emitió este viernes un comunicado en el que precisó que su propuesta implica un alivio de flujo de caja para Argentina de 23.800 millones de dólares entre 2020 y 2023 (que se eleva a 36.000 millones en un período de nueve años), una reducción de intereses del 32 % y cupones con una tasa promedio del 4,25 %.

"Alentamos al Gobierno argentino a actuar ahora y comprometerse con nuestra nueva propuesta", dijo el grupo, que posee por sí solo casi un tercio de los bonos en juegos en esta negociación.

¿HACIA UNA NUEVA PRÓRROGA?

Argentina ha aclarado que la propuesta revisada puesta el pasado martes sobre la mesa de negociaciones no constituye una enmienda formal a la oferta de canje presentada en abril.

Argentina ha prorrogado ya dos veces en mayo el plazo para que los acreedores se adhieran a su propuesta inicial de reestructuración y la fecha límite vigente es el próximo martes, aunque en el mercado no descartan que vuelva a extenderse con vistas a continuar las negociaciones con los tenedores de bonos.

"Consideramos poco probable alcanzar un acuerdo en menos de una semana. El plazo para ingresar al canje vence el 2 de junio, aunque todo indica que habría una tercera prórroga", dijo este viernes la consultora Portfolio Personal Inversiones en un informe.

Las conversaciones se mantienen abiertas aún cuando hace una semana Argentina incumplió un pago de 500 millones de dólares de intereses de tres bonos incluidos en la propuesta de reestructuración, lo que le valió al país suramericano una rebaja en su calificación crediticia, hasta notas de "default" (cese de pagos) "selectivo" o "restringido".

"A pesar de la decisión de Argentina de incumplir el pago el 22 de mayo, hemos seguido negociando con las autoridades argentinas de buena fe y con el objetivo de encontrar una solución consensuada", destacó este viernes el Grupo Ad Hoc.