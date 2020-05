Argentina suma restricciones a las empresas que quieran comprar dólares

El Banco Central de Argentina dispuso que las empresas que cuenten con "activos líquidos originados en la formación de activos externos", es decir, divisas extranjeras ya adquiridas, deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de sus obligaciones con el exterior. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Buenos Aires, 29 may (EFE).- El Banco Central de Argentina dictó nuevas normativas que limitan la posibilidad de que las empresas accedan al mercado cambiario oficial para la compra de dólares destinados al pago de importaciones y condicionan la operación en los canales financieros para hacerse de la moneda estadounidense.

Según informó el Banco Central en un comunicado, el directorio de la autoridad monetaria dispuso que las empresas que cuenten con "activos líquidos originados en la formación de activos externos", es decir, divisas extranjeras ya adquiridas, deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de sus obligaciones con el exterior.

Si las empresas, una vez que ya han utilizado sus fondos, quieren acceder al mercado único y libre de cambios (MULC) para comprar dólares con el objetivo de pagar importaciones de bienes, éstas deberán solicitar autorización previa al Banco Central.

Para pedir esa autorización, las empresas deberán presentar una declaración jurada sobre las obligaciones de pago de importaciones a cancelar y la autoridad monetaria advirtió que, en caso de falsedad, "se bloqueará el acceso al mercado de cambios y se iniciarán las acciones penales cambiarias correspondientes".

El directorio del Banco Central argumentó que, en el marco de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno argentino ha destinado importantes recursos a asistir a las empresas afectadas, fondos que deben estimular el "trabajo y la producción local" y no a un "abuso en la cancelación de obligaciones con el exterior".

DÓLAR FINANCIERO

Adicionalmente, la entidad restringió la posibilidad de acudir simultáneamente al mercado cambiario oficial y a los canales financieros alternativos para hacerse de dólares mediante la compra de bonos o acciones adquiridos en pesos argentinos y vendidos luego en moneda estadounidense.

En este sentido, el Banco Central estableció que, si una empresa compra los denominados dólares financieros -conocidos en Argentina como dólar contado con liquidación y dólar MEP-, no podrá acceder al mercado único de cambios oficial por un plazo de 90 días, y que, si una empresa compró ya dólares en la plaza oficial, no podrá por 90 días operar en la plaza financiera para adquirir títulos con el objetivo de venderlos luego en dólares.

Los mecanismos financieros para hacerse de dólares cobraron auge a partir de las fuertes restricciones impuestas en 2019 a la compra de divisas en el mercado cambiario tradicional para intentar frenar la fuga de divisas y la caída de las reservas monetarias.

En las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados financieros en Argentina) ya había dictado varias resoluciones para limitar las operaciones de contado con liquidación (CCL) y MEP, canales donde la cotización del dólar ha subido fuertemente, distanciándose del valor en la plaza oficial.

Este jueves, el precio del dólar en el MULC, la plaza mayorista a la que tienen acceso, entre otros, los importadores, cerró en 68,45 pesos por unidad para la venta.

En tanto, el dólar CCL se ubicó en 110,80 pesos por unidad y el MEP, en 106,52 pesos por unidad.

En la plaza minorista oficial, donde sólo se pueden comprar 200 dólares por mes, la divisa estadounidense cotiza a 70,25 pesos por unidad, pero los compradores deben pagar una tasa adicional del 30 %.

Las restricciones han hecho subir fuertemente la cotización en el mercado informal, donde la moneda estadounidense cerró este jueves en 125 pesos por unidad.