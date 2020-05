Arambarri: "Hay que mentalizarse para jugar sin público"

El centrocampista uruguayo del Getafe, Mauro Arambarri (i). EFE/JuanJo Martín/Archivo

Getafe (Madrid), 29 may (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista uruguayo del Getafe, declaró este viernes que uno de los aspectos más importantes para la vuelta a la competición debe ser el de "mentalizarse para jugar sin público" porque los futbolistas "no están preparados para jugar como un entrenamiento".

Arambarri, de 24 años, cumple su tercera temporada en el Getafe, club en el que desde su llegada está siendo imprescindible para su técnico, José Bordalás.

"La semana que más sufrí fue la primera. Tenía poco músculo y ahora llevamos tres semanas trabajando bien. Faltaba la intensidad con la que entrenamos, es lo principal para nosotros, necesitábamos de eso y esperamos entrenarlo juntos los próximos días", dijo Arambarri, en declaraciones difundidas por el club.

El primer partido del Getafe al retomar la Liga será contra el Granada, noveno clasificado, en el estadio de Los Cármenes.

"El Granada es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Tuvimos la suerte de ganarles en el Coliseum y ahora ellos se harán fuertes en casa, aunque no tengan público", confesó.

"Hay jugadores que se van a tener que mentalizar más que otros porque no estamos preparados para jugar como un entrenamiento", declaró Arambarri, que aseguró que se están "preparando bien" para ese primer duelo.

"Va a ser una experiencia nueva jugar así porque sin duda nadie pasó esto. Quedará para el recuerdo", concluyó.

El Getafe es el quinto clasificado de la Liga Santander con 46 puntos, empatado con el cuarto de la tabla, la Real Sociedad, y solo un punto por encima del sexto, el Atlético de Madrid.