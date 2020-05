Amazon en negociación para nueva oficina en Dublín, según fuente

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está en conversaciones para alquilar un bloque de oficinas en Dublín con espacio para unos 750 trabajadores, según una persona familiarizada con el asunto.

El gigante minorista de internet está en negociaciones para alquilar el bloque de oficinas 2 Burlington Plaza, en el centro de Dublín, dijo la persona que pidió que no se revelara su identidad porque la información es privada. El edificio de 6.967 metros cuadrados está ocupado actualmente por Bank of Ireland Group Plc.

Amazon no hace comentarios sobre rumores ni especulaciones, dijo un portavoz de la compañía por correo electrónico.

Si Amazon continúa con el acuerdo, que aún no es seguro, puede aliviar la preocupación sobre el impacto de las crisis del coronavirus en el mercado inmobiliario de Dublín, que en parte está respaldado por empresas estadounidenses. La demanda de espacio para oficinas en la ciudad cayó un 21% en el primer trimestre del año frente a los últimos tres meses de 2019, según CBRE Inc.

Twitter Inc. permitirá a los empleados trabajar desde casa permanentemente, mientras que Facebook Inc. y Google, de Alphabet Inc., no esperan que la mayoría del personal vuelva a la oficina hasta 2021. Los tres tienen oficinas en Dublín.

Amazon empleaba unas 2.500 personas en Irlanda a finales de 2018, según las cuentas más recientes disponibles para su negocio irlandés, y dijo que contrataría a otras 1.000 personas en junio de 2018. La compañía ya tiene oficinas cercanas en el complejo Burlington Plaza, y está en proceso de establecer su primer centro de distribución en Irlanda en las afueras de la ciudad.

