Acciones de EE.UU. suben; Trump se ciñe al guión frente a China

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses borraron las pérdidas y cerraron al alza después de que el presidente, Donald Trump, no implementara restricciones económicas draconianas contra China, incluso cuando criticó al país por sus acciones sobre la pandemia y Hong Kong.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Rise After Trump Sticks to Script on China: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.