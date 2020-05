Ventas de deuda corporativa cerca de récords en EE.UU. y Europa

(Bloomberg) -- Las empresas están vendiendo más bonos que nunca con el respaldo de los bancos centrales, lo que encamina al suministro en Estados Unidos y Europa a alcanzar récords.

Cualquiera de las ocho compañías estadounidenses con grado de inversión que se espera que emitan deuda el jueves podrían contribuir a que el suministro del año a la fecha sobrepase US$1 billón al ritmo más rápido de la historia, mientras que los prestatarios europeos superaron los 900.000 millones de euros (US$ 991.000 millones) el miércoles, dos meses antes que en 2019.

La emisión ha sido desenfrenada desde que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo anunciaron programas para comprar bonos corporativos en marzo, lo que atrajo a los prestatarios al mercado a un ritmo frenético. El riesgo crediticio ha disminuido con un estímulo fiscal adicional, especialmente por parte de la Unión Europea el miércoles.

Eso ayudó a alentar las ventas de deuda más riesgosas, incluidas las de la cadena hotelera Marriott International Inc., que el jueves solicitó préstamos en el mercado estadounidense por segunda vez en dos meses. Varios bancos europeos, como Commerzbank AG y Credit Agricole SA están vendiendo los llamados bonos de nivel 2, un tipo de deuda de menor grado emitida por empresas financieras.

En Asia, las ventas de bonos en dólares del mes suman US$23.500 millones, lo que sitúa a la región rumbo a registrar el mes de mayo con mayor monto de emisiones, incluso en medio de crecientes tensiones geopolíticas con China.

EE.UU.

El productor noruego de productos químicos agrícolas Yara International ASA está en el mercado de grado de inversión, mientras que Ortho-Clinical Diagnostics Inc. está vendiendo bonos de alto rendimiento.

Solo en mayo, alrededor de 27 compañías que registraban al menos US$50 millones en pasivos presentaron la quiebra, el mayor número desde la Gran Recesión

Europa

11 emisores en 15 tramos están ofreciendo bonos en el mercado primario de Europa el jueves, después de que la emisión anual ya superó los 900.000 millones de euros, un nivel alcanzado en julio del año pasado.

Los diferenciales de los bonos de las empresas con grado de inversión en euros se redujeron a 170 puntos base, limitando siete días consecutivos de bajas, según un índice de Bloomberg Barclays

Credit Agricole dijo en un comunicado que apunta a recomprar US$7.500 millones en bonos en 15 tramos

Asia

Los diferenciales de los bonos en dólares de Asia se mantuvieron sin cambios el jueves, según un operador.

El gigante tecnológico Tencent vendió deuda por US$6.000 millones y las notas negociadas tuvieron una demanda más estrecha en el mercado secundario

Al menos tres prestatarios comercializaban bonos en dólares a empresas, incluida Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co., Capital avico y Keppel Corp.

“A mediano plazo, la liquidez en el mercado aún necesita encontrar un hogar para activos riesgosos una vez que el mercado se estabilice. Es probable que esto brinde cierto apoyo a las empresas estatales chinas para aprovechar el mercado para la financiación en dólares”: Banco de Singapur

Nota Original:Corporate Debt Sales Near the Trillions in the U.S. and Europe

©2020 Bloomberg L.P.