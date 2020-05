Velada de boxeo en República Dominicana, en el aire por pugna con el Gobierno

Sin embargo, tras anunciarse la organización de la competición, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, reiteró este jueves que todas las actividades deportivas aún están suspendidas en la República Dominicana. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 28 may (EFE).- La primera velada de boxeo anunciada en la República Dominicana después de desatarse la pandemia del coronavirus quedó este jueves en el aire por una pugna entre los organizadores y el Gobierno, que niega haber concedido permiso para retomar los eventos deportivos.

La cartelera, con seis combates a puerta cerrada, está prevista para el próximo sábado en el Coliseo Carlos 'Teo' Cruz de Santo Domingo e incluye transmisión por televisión en vivo para toda América Latina y Estados Unidos.

La promotora del evento, Bélgica Peña, dijo este jueves a Efe que faltaban "detallitos" para conseguir la autorización final para la velada, en la que está en juego un título de Fedecaribe y otro de Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, tras anunciarse la organización de la competición, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, reiteró este jueves que todas las actividades deportivas aún están suspendidas en la República Dominicana.

"No hay permiso para la organización de ningún evento deportivo público ni privado hasta que la Comisión de Alto Nivel para Prevención y Control del Coronavirus o el #Miderec (Ministerio de Deportes) lo autorice", dijo Díaz en Twitter, sin aludir directamente a la velada de boxeo.

El ministro aseguró que ha solicitado que se permita el retorno de las actividades deportivas a partir de la segunda fase del plan de levantamiento de restricciones, cuyo inicio está previsto para el 3 de junio, cuatro días después del evento de boxeo.

Un portavoz del Ministerio dijo a Efe que "no hay permiso" para la velada de boxeo y "no la pueden hacer porque las instalaciones son manejadas por el Ministerio de Deportes".

Los organizadores aseguran que han preparado un protocolo de seguridad, que contempla la desinfección de las instalaciones, la realización de pruebas médicas a todos los asistentes y el uso de una barrera de acrílico para el pesaje, entre otras medidas.

Las peleas se realizarían a puerta cerrada y tampoco se permitirá el acceso de la prensa, con la excepción del equipo de la televisión que pretende retransmitir los combates y del fotógrafo de la organización.

En el cartel sobresalen los combates entre Norbelto Jiménez y Eliezer Aquino (115 libras), que se disputarán el título latinoamericano, y entre Luis Salazar y Juan Carlos Cordones (140 libras), que competirán por el título caribeño de su peso.

La República Dominicana comenzó la semana pasada la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas, comercio y del transporte colectivo.

Sin embargo, todavía no se han establecido fechas para la reactivación del deporte ni de las actividades de ocio en el país, en el que se han registrado 16.068 contagios y 485 fallecimientos por COVID-19.