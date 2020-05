Unos 29 viajeros de un crucero en San Vicente y Granadinas tienen coronavirus

La tripulación, de la compañía Royal Caribbean, también saldrá hacia sus respectivos lugares de residencia desde San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. EFE/Yander Zamora/Archivo

San Juan, 27 may (EFE).- El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció este miércoles que 29 personas a bordo del crucero "Vision of the Seas" dieron positivo a coronavirus.

En declaraciones a la radio estatal NBC, el mandatario confirmó las informaciones publicadas por medios en Trinidad y Tobago de que dichos ciudadanos de San Vicente habían dado positivo por el nuevo virus después de haber sometidos a pruebas rápidas.

"Vision of the Seas" está atracado en la capital del conjunto de las islas desde el martes, donde llegó procedente de Miami, y podría permanecer allí hasta este viernes, cuando partirá hacia Trinidad y Tobago para dejar al resto de pasajeros, que son trinitenses.

La tripulación, de la compañía Royal Caribbean, también saldrá hacia sus respectivos lugares de residencia desde San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Otro grupo de personas ha dado negativo en la prueba rápida y han sido desembarcados aunque han de pasar ahora una cuarentena, mientras que se espera el resultado del resto para mañana por la mañana.

De los alrededor de 360 personas a bordo, la mayoría son de San Vicente y el resto de Trinidad y Tobago.

San Vicente y las Granadinas no tiene capacidad para realizar los análisis y los mismos son enviados a Trinidad y Tobago.

"Nos dirán si alguien tiene que pasar a la cuarentena designada por el Gobierno o aislarse o regresar a su casa para ser puesto en cuarentena durante 14 días", dijo Gonsalves.

Este martes, unos 36 tripulantes panameños atrapados en un crucero también de Royal Caribbean por la pandemia del COVID-19 regresaron a Panamá.

La tripulación se encontraba a bordo del crucero "Rhapsody of The Seas", que llegó al puerto de Colón, en el Caribe panameño, procedente de Estados Unidos, de acuerdo con la información disponible.

La compañía de cruceros Royal Caribbean, que tuvo unas pérdidas netas de 1.400 millones de dólares (6,91 dólares por acción) en el primer trimestre de 2020, volverá a operar por fases y solo cuando esté totalmente lista, dijeron hace una semana sus directivos.

Richard Fain, presidente y CEO de la segunda compañía más grande del mundo en el sector de cruceros, que tiene todos sus viajes suspendidos hasta el 31 de julio, presentó este miércoles los resultados del primer trimestre de 2020, un año que está resultando aciago para los cruceros debido al COVID-19.