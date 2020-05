Una periodista escapa del traslado forzoso a un hospital en Nicaragua, según denuncia

Varias personas son vistas mientras esperan información de sus familiares en las afueras de un hospital público en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 28 may (EFE).- Una periodista que padece COVID-19 escapó este jueves de ser traslada de manera forzosa hacia un hospital en Nicaragua, donde se niega a ir, dado que desconfía del sistema de salud estatal, informó la Radio Corporación, para la cual trabaja.

Marisol Balladares, quien lleva más de una semana en aislamiento y bajo tratamiento médico en su casa, fue hostigada durante varias horas por un grupo de tres funcionarios del Ministerio de Salud, quienes dijeron tener órdenes para trasladarla a un hospital, independientemente de su voluntad, aunque al final no lo lograron, según la denuncia.

“Querían llevarla por la fuerza a un hospital donde ella no desea ir, por miedo, porque aquí a todo periodista independiente lo señalan de golpista, y ya sabemos qué significa eso, no sabe para qué la quieren tener en un hospital, con mayor riesgo de contaminación”, dijo a Efe el periodista de Radio Corporación, Alfredo Salinas.

Legalmente no hay nada que obligue a una persona a ir a un hospital, por lo que el Ministerio de Salud no tiene derecho a forzar a Balladares a ser internada, indicó la radioemisora, en una nota de prensa en la que se posicionó en defensa de su periodista.

La Radio Corporación, una de las más escuchadas en Nicaragua, ha sido una de las más agredidas por el Gobierno y sus seguidores, desde el levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega en 2018, que ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y más de 100.000 en el exilio.

En el recientemente publicado “Libro Blanco” del Gobierno de Nicaragua sobre la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo arremetió contra el periodismo independiente, lo acusó de apoyar un supuesto “golpe de Estado fallido” y de fabricar noticias falsas sobre la situación sanitaria del país, al no hacer eco de las versiones oficiales.

El Gobierno de Nicaragua ha reportado 759 personas contagiadas, con 35 muertos, desde que la pandemia alcanzó al país, en marzo pasado, sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor prestigio que las autoridades, indican que en Nicaragua unas 2.687 han sido contagiadas por la pandemia y que 598 han muerto.

En Nicaragua al menos seis periodistas han sido contagiados y tres han muerto con síntomas de COVID-19.

Ortega ha sido criticado por su "singular" manera de enfrentar la pandemia, al no poner restricciones, negarse a medidas de prevención social, promover aglomeraciones y ordenar visitas casa por casa.