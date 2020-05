Trump firmará una orden sobre las redes sociales tras su riña con Twitter

US President Donald J. Trump speaks during an event on Protecting Seniors with Diabetes in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 26 May 2020.EFE/EPA/Oliver Contreras

Washington, 28 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva sobre las redes sociales 48 horas después de que Twitter iniciase la verificación del contenido de algunos de los mensajes del mandatario, informó la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció a periodistas las intenciones del presidente, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de la orden.

Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

Trump acusó entonces a Twitter de interferencia en las elecciones a la Casa Blanca y dijo que no iba permitir que censurase su "libertad de expresión", mientras que este miércoles ya adelantó su intención de "regular o cerrar" las redes sociales.

La alerta de Twitter se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y que derivaría en unos comicios amañados.

El presidente reaccionaba así a la decisión del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por la COVID-19.

"Accede aquí a los datos sobre el voto por correo", fue el mensaje que, en azul y precedido de un signo de exclamación, Twitter incrustó bajo los tuits de Trump.

Al hacer click en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita: "Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral", y se cita a medios como CNN y el Washington Post.

Twitter es la red social más usada por Trump, a través de la cual se comunica directamente con sus simpatizantes sin pasar por el filtro tradicional de los medios, y donde acumula más de ochenta millones de seguidores.