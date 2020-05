Se retira a los 37 años Alexandr Aniukov, campeón de la UEFA en 2008

Imagen de archivo de Aleksandr Aniukov (d). EFE/Zipi/Archivo

Moscú, 28 may (EFE).- El defensa ruso Alexandr Aniukov, que ganó la Copa de la UEFA con el Zenit y fue semifinalista con Rusia en la Eurocopa en 2008, anunció hoy su retirada a los 37 años de edad.

En una nota de despedida en la página web de su actual club, Krilia Sovétov, el lateral derecho se mostró encantado de terminar su carrera donde la empezó, Samara.

Con la excepción de sus primeras temporadas y la última, Aniukov jugó toda su carrera en el Zenit San Petersburgo (2005-2019), donde se convirtió en el mejor lateral derecho del país.

Con el Zenit ganó la liga en 2007, la primera desde la caída de la Unión Soviética, al año siguiente se alzaría con la Copa de la UEFA al derrotar en la final al Glasgow Rangers y meses después con la Supercopa de Europa al batir contra todo pronóstico al Manchester United.

Con la llegada al timón de la selección del holandés, Guus Hiddink, se convirtió en un fijo y en la Eurocopa de Austria y Suiza, donde Rusia logró la mejor clasificación de la historia del fútbol nacional desde 1991 al llegar a las semifinales, donde caería ante España, a la postre campeona.

Tras quedarse Rusia fuera del Mundial 2010 en la repesca, el seleccionador holandés Dick Advocaat, que le entrenó en el Zenit, también le cedió la titularidad en la Eurocopa de 2012, en la que los eslavos fueron apeados a las primeras de cambio.

Aniukov tuvo opciones de fichar por un equipo extranjero, pero prefirió quedarse en la antigua capital zarista, donde ganaría también los títulos de liga en 2010, 2012, 2015 y 2019.

Al igual que ocurriera con su compañero de equipo, Andréi Arshávin, el defensa, que fue 77 veces internacional y marcó un gol con la camiseta nacional, no fue convocado por el italiano Fabio Capello para el Mundial de Brasil, donde Rusia no pasó de la primera fase.EFE

