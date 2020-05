Reino Unido puede haber renunciado a acuerdo de Brexit, dice UE

(Bloomberg) -- Es posible que el Reino Unido ya haya renunciado a la posibilidad de obtener un acuerdo comercial con la Unión Europea, dijo uno de los funcionarios más importantes del bloque, lo que se sumó a las señales de una creciente fricción en las negociaciones.

“No estamos progresando mucho en este momento”, dijo el comisario de Comercio de la UE, Phil Hogan, a la comisión de comercio del Parlamento Europeo el jueves en Bruselas. “Quizás el Reino Unido ha llegado a la conclusión de que no habrá un acuerdo”.

Las negociaciones sobre la relación futura se reanudarán la próxima semana y ninguna de las partes espera un avance significativo y los riesgos de una ruptura al final del año van en aumento. A menos que puedan salvar sus diferencias antes de eso, Gran Bretaña dejará el mercado único y la unión aduanera de la UE sin un acuerdo comercial vigente. Eso conduciría a una interrupción y a costos adicionales para las empresas y los consumidores que ya enfrentan dificultades por el coronavirus.

“Nosotros tenemos la esperanza de que veremos un esfuerzo mayor que lo que hemos visto hasta la fecha por parte del Reino Unido para avanzar en ciertos temas, porque estamos listos para avanzar hacia algunas de las soluciones que se requieren también en muchos asuntos que preocupan a ambas partes”, dijo Hogan. “La velocidad es esencial porque el tiempo es corto”.

Casi nada ha cambiado sobre los desacuerdos más fundamentales desde que comenzaron las conversaciones en marzo. Gran Bretaña no tolerará límites a sus poderes regulatorios, lo que a juicio de la UE es necesario para garantizar la igualdad de condiciones para las empresas. Mientras tanto, la UE dice que no aceptará un acuerdo comercial si el Reino Unido se niega a descartar un socavamiento de los estándares del bloque.

“Tenemos la voluntad en la Unión Europea de tratar de llegar a un acuerdo, pero hasta la fecha no hemos obtenido mucho apoyo por parte de los negociadores del Reino Unido“, aseveró Hogan. “Quizás esto es más una estrategia que el contenido, pero ciertamente necesitamos medidas de fomento de la confianza en la próxima ronda de negociaciones la próxima semana”.

Nota Original:U.K. May Have Given Up on Brexit Deal, EU’s Trade Chief Says

