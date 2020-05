Reajuste de Juegos de Tokio se encuentra en fase inicial

TOKIO (AP) — Tan solo dos meses después de tomar la medida sin precedentes de aplazar los Juegos Olímpicos, el director general del comité organizador, Toshiro Muto, fue abordado en torno a los avances para el evento en Tokio del próximo año.

“Si preguntan, nos encontramos apenas en la primera curva de la carrera de los 400 metros, No puedo responder esa pregunta”, dijo Muto durante una conferencia de prensa en línea. “Pero les puedo decir que no creo que estemos atrasados en los preparativos. No creo que estemos retrasados de ninguna manera”.

Sin embargo, ante los pocos detalles que Muto pudo ofrecer, los preparativos parecen estar apenas hallarse en el punto de salida.

Muto, quien fue subdirector del Banco de Japón, ha sido cauteloso al dar información desde que la pandemia del coronavirus causó el aplazamiento de los Juegos de Tokio y ha revelado poco sobre los avances. Ha advertido que no debería esperarse noticias importantes hasta que la planeación llegue a su “segunda fase” en otoño.

Esto incluye la información sobre quién cubre los gastos por la postergación del evento, que en Japón se calculan entre 2.000 y 6.000 millones de dólares, detalles sobre la manera en que pretenden mantener a aficionados, personal y deportistas protegidos ante el COVID-19, y datos sobre los acuerdos logrados para garantizar el uso de las mismas 43 sedes y el mismo calendario de competencias.

“En este momento no contamos con detalles ni información específica de las que podamos discutir”, reiteró. “Todos coincidimos en que aparte de las respuestas ante el calor, tendremos medidas para el coronavirus”.

En la última semana, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y el miembro del COI John Coates, que supervisa los preparativos para Tokio, han especulado más abiertamente sobre la forma en que los Juegos podrían llevarse a cabo.

En entrevistas, Bach ha sugerido una posible cuarentena para los deportistas, ha mencionado la posibilidad de acceso limitado de aficionados y no ha descartado que algunos eventos se realicen a puertas cerradas.

En el foro digital realizado News Corp Australia de la semana pasada, evento que fue cubierto por el diario The Australian, Coates fue muy directo.

“Nos enfrentamos a problemas serios porque contaremos con deportistas provenientes de 206 naciones diferentes”, subrayó Coates.

Y ofreció cifras: 11.000 deportistas olímpicos, 5.000 entrenadores y personal técnico, 20.000 representantes de los medios y 60.000 voluntarios.

“Son muchas personas”, destacó Coates, pese a que no contó a los 4.400 deportistas y personal de los Juegos Paralímpicos.