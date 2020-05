Paramount prepara una secuela de "Sonic the Hedgehog"

El actor Jim Carrey, protagonista de la película "Sonic the Hedgehog". EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 may (EFE).- El estudio Paramount y la compañía de entretenimiento Sega Sammy están preparando una secuela de "Sonic the Hedgehog" (2020), la cinta que llevó a la gran pantalla las aventuras del erizo más famoso del mundo de los videojuegos.

La revista Variety aseguró este jueves que esta continuación estará bajo la supervisión de los máximos responsables de la primera película: Jeff Fowler volverá a ser el director y Pat Casey y Josh Miller regresarán como guionistas.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre el reparto de esta nueva película.

"Sonic the Hedgehog" se estrenó a mediados de febrero, con lo que logró esquivar la pandemia y el cierre de los cines, y en su recorrido por las salas, acortado no obstante por el coronavirus, obtuvo 307 millones de dólares de recaudación.

Con este buen resultado, "Sonic the Hedgehog" dio un respiro a Paramount, un estudio que había acumulado recientemente tropiezos tan sonoros como el de "Terminator: Dark Fate" o "Gemini Man" (ambas de 2019).

El erizo de Sega, que contaba en la versión original de esta película con la voz de Ben Schwartz, tenía que luchar en esta cinta contra el doctor Robotnik/Eggman, que interpretó Jim Carrey.

"Todo personaje tiene que tener un origen, pero en el caso de Robotnik creo que no existe la respuesta a esa pregunta en el videojuego, así que tuve que empezar a buscarla", explicó Carrey en una rueda de prensa en Los Ángeles (EE.UU.) por el lanzamiento de esta película en la que también aparecía James Marsden.

"Cuando descubrí que iba a ser la voz, fue un gran reto porque jugué a ese juego durante mucho tiempo y me encantaba", apuntó, por su parte, Ben Schwartz, quien se hizo muy popular por su disparatado personaje de Jean-Ralphio en "Parks and Recreation"

La producción de "Sonic the Hedgehog" no fue del todo sencilla ya que, después de la presentación del primer tráiler, el equipo de la película tuvo que rediseñar la animación de su protagonista tras las críticas de los fans por la apariencia hiperrealista y actualizada del erizo.