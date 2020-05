Nuevo retraso en el recuento de las elecciones de Surinam

El presidente de Surinam, Desi Bouterse. EFE/EPA/FLORENCE LO/Archivo

San Juan, 28 may (EFE).- El Gobierno de Surinam informó este jueves de un nuevo retraso en el recuento de los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado lunes, por la falta de los datos de 64 colegios electorales de la capital, Surinam.

El Ministerio del Interior del país más pequeño de Suramérica, con sólo medio millón de habitantes, dio a conocer a través de un comunicado de que una vez que reciba esa información se procesará en el sitio en internet en el que registran los resultados provisionales de los comicios.

La agencia estatal subrayó que tan pronto se reciban los votos de los 64 colegios electorales se incluirán en el programa donde los resultados no oficiales se comparten con los medios de comunicación, organizaciones políticas y la Oficina Electoral Independiente.

ELECCIONES SUPERVISADAS POR CARICOM Y LA OEA

Las elecciones de Surinam fueron supervisadas por equipos de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión de observadores electorales de Caricom ya dijo que no había "visto ninguna evidencia de fraude" durante los comicios del lunes, mientras que el equipo de la OEA apuntó que se recibieron informes de que se emitieron papeletas incorrectas que fueron utilizadas en seis mesas electorales.

"No hemos visto ninguna evidencia de actos fraudulentos, ya que las elecciones estuvieron bien organizadas y fueron transparentes", dijo Dora James, supervisora de elecciones de San Vicente y las Granadinas, quien encabeza el equipo de cuatro miembros enviado por Caricom.

Reconoció irregularidades menores, como papeletas incorrectas en el lugar equivocado o personas que no figuran en el censo electoral, pero insistió en que en ningún caso pueden etiquetarse como fraude.

IRREGULARIDADES PUNTUALES

La OEA aclaró que se trató de una situación puntual que fue subsanada, por lo que, en general, la votación fue "ordenada y transparente".

El recuento de las papeletas se reanudó el miércoles después de la interrupción de la noche del martes, a causa, según los responsables del proceso, del cansancio entre los funcionarios que llevan a cabo esas labores.

Las cifras preliminares de las elecciones generales celebradas el pasado lunes muestran que el Partido Nacional Democrático (PND) del presidente Desi Bouterse, que ganó 27 escaños en 2015 que le permitieron formar gobierno, habría conseguido en estos comicios 15 escaños, del total de 51 en juego de la Asamblea Nacional.

El Partido Unido de la Reforma (VHP), encabezado por el exministro de Justicia Chan Santokhi, obtuvo 21 escaños.

La formación ABOP, encabezada por el ex líder rebelde Ronnie Brunswijk, obtendría ocho escaños y el Partido Nacional de Surinam (NPS), encabezado por el ex presidente Ronald Venetiaan, cuatro escaños.

La Hermandad y la Unidad en Política (BEP) ganó dos escaños y la formación Pertjajah Luhur un solo escaño.

BOUTERSE SE PRESENTA POR TERCERA VEZ

Bouterse se presentó a estas elecciones por tercera vez en su extensa carrera política.

Este antiguo militar encabezó en 1980 un golpe de Estado, conocido como la "Revolución de los Sargentos", que derrocó el Gobierno de Henck Arron y le situó como "hombre fuerte" del país durante los años en que duró la dictadura.

Un grupo de soldados en 1982, bajo órdenes de Bouterse, secuestró a 16 opositores y ejecutó a 15, mientras que el superviviente testificó contra el presidente, lo que originó que un tribunal emitiera una sentencia hace meses en su contra.

El veredicto de un jurado compuesto por tres magistrados fue de 20 años de prisión, pero no fue emitida una orden del arresto contra el presidente del país, por lo que se abrió un periodo de incertidumbre que ha durado hasta los comicios.

Surinam es un país de 160.000 kilómetros cuadrados de poco más de medio millón de habitantes que en 1975 consiguió su independencia de los Países Bajos.