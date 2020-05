Neymar logra suspensión provisional de millonaria multa

En la imagen, el futbolista brasileño Neymar. EFE/Christophe Petit Tesson/Archivo

Sao Paulo, 28 may (EFE).- Un juez de Brasil suspendió de forma cautelar el pago de una multa de 88,8 millones de reales (16,5 millones de dólares) impuesta al delantero Neymar dentro de un proceso por una supuesta evasión de tributos.

La decisión fue tomada por el magistrado Décio Gabriel Giménez, de un juzgado de primera instancia de la ciudad de Santos, quien además ordenó al Estado brasileño abstenerse de incluir en lista de morosos al atacante del París Saint-Germain.

El Fisco sostiene que Neymar cometió diversas irregularidades en el pago de impuestos entre 2011 y 2013, incluyendo los referidos a su traspaso en 2013 al Barcelona procedente del Santos, club donde se formó.

Por ello, en 2015 impuso a Neymar una multa de 188 millones de reales (35,1 millones de dólares al cambio de hoy).

Neymar recurrió y obtuvo varias victorias en la Justicia que anularon buena parte del valor.

Sin embargo, las autoridades brasileñas consideran que aún faltan por abonar 69 millones de reales (12,9 millones de dólares), cifra que, sumados los intereses, asciende a los 88 millones de reales (16,5 millones de dólares).

La defensa de Neymar asegura que esos impuestos ya fueron pagados en España, cuando se cerró el fichaje del delantero por el conjunto azulgrana.

Neymar, de 28 años, se encuentra confinado desde marzo en su mansión de Mangaratiba, balneario en el estado de Río de Janeiro, donde sigue un plan de entrenamiento con su preparador físico particular.

Durante la cuarentena sumó un nuevo título de Liga francesa a su palmarés después de que se decretara el final de la temporada en ese país con motivo de la crisis del nuevo coronavirus.

No obstante, aún queda pendiente por definir la Liga de Campeones, gran objetivo del conjunto galo y que podría reiniciarse en las próximas semanas.