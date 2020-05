Mickelson considera que 'The Match' debe ser un evento anual

El golfista estadounidense Phil Mickelson. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 may (EFE).- El golfista estadounidense Phil Mickelson dijo que le gustaría que 'The Match', el evento de golf que se realizó el domingo pasado con cuatro deportistas destacados y con el objetivo de recaudar fondos económicos para donación, se convierta en un evento anual.

"Se podría ver a personajes como Steph Curry y Michael Jordan o Tony Romo y Patrick Mahomes, que son buenos golfistas, talentos de élite y que tienen grandes personalidades", dijo Mickelson en Los Angeles Times en una columna que se publicó este miércoles.

Mickelson participó el domingo en el evento con el también golfista Tiger Woods y los mariscales de campo, el retirado Peyton Manning y Tom Brady, cuando recaudaron aproximadamente 20 millones de dólares que serán donados para combatir la pandemia del coronavirus.

En la columna, Mickelson agrega que "esas personalidades saldrán con este evento. O podrías tener a alguien que ame el juego y sea competitivo, pero que sea realmente entretenido como Larry David y Bill Murray. Creo que eso podría brillar".

La transmisión del domingo de 'The Match: Champions for Charity' atrajo a un promedio de 5,8 millones de espectadores, lo que la convirtió en la transmisión de golf más vista en la historia de la televisión por cable.

Woods y Manning prevalecieron 1 por encima de Mickelson y Brady en Hobe Sound, Florida,

Mickelson y Woods habían jugado un partido de exhibición que Mickelson ganó en 2018, con recaudación de 9 millones de dólares.

"Pienso que aprendimos mucho del primer partido para mejorar el segundo, y creo que podemos seguir sumando a eso", dijo Mickelson al Times.

"Tener a un compañero proporcionó más interacción, y pensé que la intimidad de las cámaras en el carrito de golf agregó una tonelada. Estos son elementos que vamos a construir en el futuro para hacerlo aún mejor", agregó.

"¿Qué pasaría si Tiger y yo hiciéramos equipo y nos enfrentáramos a dos jugadores más jóvenes, o si nos uniéramos a jugadores más jóvenes y se tratara de una verdadera competencia de golf de alto nivel?", cuestionó Mickelson.

"Creo que hay mercado para eso", agregó, e indicó que sería importante seguir trabajando para lograr que 'The Match' se convierta en un evento ampliamente esperado y tenga el objetivo de ayudar.