México reporta 463 muertes y 3.463 nuevos casos de COVID-19

México, 27 may (EFE).- Las autoridades mexicanas de salud notificaron este miércoles 463 muertes y 3.463 nuevos casos de COVID-19, su cifra máxima para una jornada, con lo que suman 8.597 fallecimientos y 78.023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país.

Los acumulados presentaron un incremento del 4,6 % en las últimas 24 horas comparado con los 74.560 confirmados que se presentaron en el informe anterior, explicó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

Alomía explicó que los 3.463 casos notificados esta jornada, "no significan específicamente que hayan ocurrido las últimas 24 horas", sino que se refiere "a los casos que fueron reportados a las autoridades sanitarias en este periodo de tiempo".

Al presentar el reporte técnico diario en el Palacio Nacional, el funcionario confirmó que los decesos acumulados a consecuencia del virus alcanzaron 8.597 casos este miércoles con los 463 que se notificaron las últimas 24 horas en el país.

Lo mismo ocurre con decesos que se reportan todos los días "y esto no significa que hayan ocurrido en la misma jornada", explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario hizo las aclaraciones sobre las muertes y casos confirmados cada día, luego de que la prensa mexicana calificó los 501 muertos de la víspera como el día de más alta mortalidad en el país.

López-Gatell explicó que los 501 muertos reportados el pasado martes "era un registro que tenía notificaciones de los decesos desde abril pasado, pero que las autoridades lo recibieron apenas en la jornada anterior" y entonces la reportaron en el informe.

Confirmo que hasta la fecha, el día de mayor mortalidad en México por COVID-19 fue el 15 de mayo con "un poco menos de 250" casos.

En tanto, Alomía informó que del total de casos acumulados, una quinta parte, que son 15.592, están "activos" al haber desarrollado los síntomas en los últimos 14 días.

Los casos activos aumentaron en 874 las últimas 24 horas, lo que significa un incremento porcentual del 5,93 %, de acuerdo con las cifras presentadas.

El director de Epidemiología confirmó el registro de 35.566 casos sospechosos, de 133.269 casos negativos y un universo de estudio de 244.858 pacientes desde el inicio de la pandemia en México, el pasado 28 de febrero.

La ocupación hospitalaria a nivel nacional es del 39 % de las camas generales disponibles para enfermos de COVID-19 y del 35 % de las camas de terapia intensiva para pacientes que requieren de ser intubados.

Los estados con la mayor ocupación de camas generales son Guerrero, Ciudad de México y Estado de México, y de camas de terapia intensiva los de Baja California, México y Ciudad de México, explicó Alomía.

México se prepara para levantar a partir del 1 de junio las medidas de sana distancia y mitigación de la epidemia, así como poner en marcha la reapertura de la economía por sectores, aunque seguirán suspendidas las clases escolares en varios niveles.