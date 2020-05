Mayores de 70 años en Colombia seguirán en cuarentena hasta agosto por orden del Gobierno

En la presidente de Colombia, Iván Duque (i), lee una hoja de papel junto al ministro de Salud colombiano, Fernando Ruíz (d), antes de dirigirse a los medios en una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). . EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 27 may (EFE).- El Gobierno colombiano prorrogó este miércoles hasta el 31 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio para los mayores de 70 años frente al coronavirus y anunció que les permitirá salir al aire libre tres veces por semana durante 30 minutos.

Mediante la resolución 0000844, el Ministerio de Salud ordenó "extender hasta el 31 de agosto de 2020 las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventina para las personas mayores de 70 años (...) para proteger su salud mental".

Durante el programa televisivo diario "Prevención y Acción", el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que a pesar de la prórroga, los mayores de 70 años "podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos al día".

Con lo anterior, "estamos respondiendo al clamor de esta población que nos pedía poder hacer actividades", dijo Ruiz luego de que el presidente colombiano, Iván Duque, hiciera un balance de la situación actual del virus en el país, en donde hay 24.104 contagiados y 803 muertos.

MÁS SALIDAS AL AIRE LIBRE

Para tomar las nuevas medidas, el Gobierno consultó con geriatras y se determinó que serán los alcaldes quienes definan los horarios en los que esa población pueda salir en cada municipio.

En cuanto a los niños de 2 a 5 años, con base en las recomendaciones de expertos se determinó que podrán salir tres veces a la semana durante 30 minutos diarios.

Asimismo, los menores de 6 a 17 años tendrán la opción de salir de sus viviendas 3 veces a la semana por una hora al día.

El pasado 25 de marzo los colombianos comenzaron el aislamiento preventivo obligatorio que, por el momento, se extenderá hasta el próximo 31 de mayo para los menores de 70 años.

A pesar de que el Gobierno ya empezó a reabrir ciertos sectores como la construcción y que el pasado lunes hizo ensayos en Medellín para la apertura de los centros comerciales, la mayoría de la población permanece en sus hogares.

Sin embargo, con el anuncio de hoy desde el próximo 1 de junio los mayores de 70 años podrán salir.

"Lo ideal es que haya el menor cruce posible entre grupos poblacionales que salen a realizar actividades al aire libre", comentó el ministro.

El alto funcionario agregó que "los adultos entre 18 y 69 años" también podrán "realizar actividades al aire libre todos los días durante dos horas, con lo cual se amplía la medida actual que permitía salir una hora.

Según Duque, "la pandemia está presente, la pandemia no se ha ido", por lo que invitó a los colombianos a ser "responsables" y a entender que con las aperturas por sectores y permisos de salida "no se está reviviendo la vida de interacción social porque tenemos que seguirnos adaptando frente a una enfermedad que va a estar presente".