Maxi Gómez: "Vamos a conseguir estar arriba"

El jugador del Valencia Maxi. EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Valencia, 28 may (EFE).- El delantero uruguayo del Valencia Maxi Gómez se mostró confiado en que el equipo conseguirá escalar posiciones en el tramo final de la temporada y dio por hecho que estará preparado para ayudar a hacerlo tras la operación a la que tuvo que ser sometido a principios de marzo por una fractura en el dedo de un pie.

“Un club como el Valencia, por la afición que tiene y por cómo es el club, aspira a estar ahí arriba y lo vamos a conseguir, paso a paso, siempre partido a partido. Ojalá lleguemos lo más arriba posible, que es lo que queremos”, señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Además, el uruguayo desveló que ve al equipo “con mucha fuerza".

"Se habla mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos, la verdad es que está muy fuerte y queremos que empiece ya la Liga para afrontar los partidos que quedan y acabar lo más arriba posible”, dijo.

El jugador se mostró “muy contento de volver a entrenar con los compañeros, de dialogar con ellos, la verdad que muy feliz y preparándonos de la mejor manera para cuando arranque”.

Gómez ya se ha reincorporado a los entrenamientos del grupo y dijo que las sensaciones “fueron muy buenas, hay que seguir adelante”. Además, recalcó que es mucho más fácil entrenarse con una fecha de vuelta en el horizonte.

“Queremos jugar lo antes posible, estar dos meses sin jugar ni tener un partido cuesta. A la hora de entrenar y la motivación cuesta un poco, pero ahora se viene la Liga que es lo más lindo”, recordó.

El delantero dijo que durante el confinamiento tuvieron “mucho diálogo con el doctor".

"Me explicaban el trabajo que tenía que hacer, pero la verdad es que a la hora de masajear no se podía”, apuntó.

“Hacía cinta en casa, pesas, el trabajo que me mandaban y lo llevaba al día, pero siempre trabajando duro para volver más fuerte que nunca y ayudar al equipo, que es fundamental”, recalcó.