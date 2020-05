Los peloteros quieren más juegos, salarios prorrateados y no recortes

EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 28 may (EFE).- Los peloteros de las Grandes Ligas quieren que, si se lleva a cabo la temporada, ésta se conforme de un mayor número de juegos y que se mantenga la propuesta de salarios prorrateados, en vez de ver recortes en sus ingresos.

De acuerdo a fuentes cercanas a los jugadores, esa sería la respuesta que prevén dar a los propietarios de equipos y a la liga.

Un día antes los dueños les propusieron una escala móvil de recortes salariales para una temporada retrasada por la pandemia del coronavirus con un calendario de 82 juegos, lo cual habría molestado a los peloteros.

El sindicato realizó una conferencia telefónica el miércoles que incluyó a su junta ejecutiva, representantes de jugadores y representantes de jugadores alternativos, pero no se dieron a conocer detalles.

El lanzador de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, uno de los ocho jugadores en el subcomité ejecutivo del sindicato y entre los jugadores mejor pagados del deporte, confirmó la llamada sin divulgar quién estaba en ella.

"Después de discutir los últimos desarrollos con el resto de los jugadores, no hay necesidad de comprometerse con las Grandes Ligas en ninguna otra reducción de compensación", dijo en un comunicado publicado en Twitter.

"Hemos negociado previamente un recorte salarial en la versión de salarios prorrateados, y no hay justificación para aceptar un segundo recorte salarial basado en la información actual que ha recibido el sindicato".

"Me alegra escuchar que otros jugadores expresan el mismo punto de vista", añadió, "y creo que la estrategia económica de las Grandes Ligas cambiaría completamente si toda la documentación se convirtiera en información pública".

Mike Trout y Gerrit Cole serían las que más perderían según el plan de las mayores, aproximadamente el 77 por ciento de los 36 millones de dólares de su sueldo de esta temporada.

El salario de Trout y Cole se reduciría a unos ocho millones cada uno, mientras que Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, lo vería disminuir de 35 millones a 7,84 millones.

"Una estrategia interesante para hacer que los mejores jugadores, los más comercializables, parezca que potencialmente son los malos", tuiteó el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Brett Anderson.

La asociación de jugadores calificó la propuesta de los propietarios de "extremadamente decepcionante".