Los Globos de Oro impedirán que actores con máscara puedan ser nominados

Los Ángeles (EE.UU.), 27 may (EFE).- La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció este miércoles nuevas modificaciones en el reglamento de los Globos de Oro, que especifican que no podrán ser candidatos aquellos actores que no muestren su rostro en pantalla.

"Las interpretaciones que son únicamente de voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación", explica la norma en referencia al impulso que están recibiendo las series basadas en superhéroes o protagonistas enmascarados, como el caso de "The Mandalorian".

El chileno Pedro Pascal, que protagoniza "The Mandalorian", aparece con el rostro cubierto en todos los episodios de la primera temporada excepto el último, en el que lo descubre durante un tiempo breve que apenas alcanzaría el mínimo para recibir una nominación.

De hecho, ni la serie ni Pascal fueron candidatas en los últimos Globos de Oro pero la interpretación parece haber inspirado esta aclaración por parte de los organizadores de los premios.

Además, en las próximas temporadas televisivas se espera el estreno de nuevas series de televisión que, al igual que "The Mandalorian" hizo con "Star Wars", tomarán el relevo de franquicias como Marvel y DC Cómics, por lo que podrá aumentar la presencia de intérpretes con el rostro cubierto y los guionistas deberán reparar en este requisito si quieren figurar en las galas de premios.

De hecho, en algunos casos ni siquiera los protagonistas actúan delante de las cámaras, pues el propio Pascal puso únicamente su voz en varias escenas rodadas con figurantes.

Entre otros cambios, los Globos de Oro incluirán las antologías en la misma categoría que premia a las miniseries o películas televisivas.

Una antología es una serie en la que cada capítulo narra una historia completamente diferente bajo una misma temática u objetivo, como "Black Mirror" o “The Twilight Zone".

También especificaron que las interpretaciones de reparto deberán aparecer en un 5 % de la trama para poder concursar y que los directores deberán ser reconocidos visualmente en los créditos.

Finalmente, aclararon que si dos países financian un proyecto podrán competir conjuntamente en la categoría internacional.