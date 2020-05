LISTA DEPORTES

Jueves 28 de mayo de 2020.

FÚTBOL

CORONAVIRUS-EUROPA

SIN PROCEDENCIA - La Serie A de Italia recibe autorización para reanudar el 20 de junio, en un momento en que tres jugadores de los clubes ingleses Blackburn y Fulham dan positivo en el nuevo coronavirus y la prueba de un integrante del equipo italiano Bolonia resulta negativa tras sospechas de que se encontraba contagiado. 574 palabras. AP Foto. ENVIADO

CORONAVIRUS-INGLATERRA-LIGA

MANCHESTER, Inglaterra - La Liga Premier planea su reinicio para el 17 de junio, luego de una suspensión de actividades de 100 días causado por la pandemia del coronavirus. Las cadenas de transmisión oficial de los partidos de la Premier en Gran Bretaña —Sky Sports y la BBC— informan que el fútbol inglés regresará con una doble cartelera con el duelo entre Manchester City y Arsenal y la visita del Sheffield United al Aston Villa. Por Rob Harris. 318 palabras. AP Foto. ENVIADO

PORTUGAL-SPORTING

LISBOA - Un corte en Portugal sentencia a 41 personas por agresión y conducta amenazante después que un gran número de aficionados arremetió hace dos años contra jugadores y cuerpo técnico del Sporting de Lisboa en un vestuario. La corte condena a nueve hombres a cinco años de prisión y otorga una suspensión de la pena de hasta cuatro años y 10 meses para otros 29. Tres personas más reciben una multa. 204 palabras. AP Foto. ENVIADO

GENERALES

CORONAVIRUS-DEPORTISTAS

IN PROCEDENCIA - Reporteros de The Associated Press han conversado con más de dos docenas de deportistas de todo el mundo para saber qué tan preocupados o confiados se sienten sobre la reanudación d actividades en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El resultado fue la sensación de que están enfrentando la misma encrucijada que el resto de la población. Por Howard Fendrich. 683 palabras. AP Foto. ENVIADO

OLÍMPICAS

TOKIO-PLANEACION

TOKIO- Tan solo dos meses después de tomar la medida sin precedentes de aplazar los Juegos Olímpicos, el director general del comité organizador, Toshiro Muto, aún no tiene respuestas claras sobre los avances avances para el evento en Tokio del próximo año. Muto ha sido cauteloso al dar información desde que la pandemia del coronavirus causó la postergación de los Juegos de Tokio. Por Stephen Wade. 403 palabras. AP Foto. ENVIADO

ATLETISMO

BOSTON-CANCELADO

BOSTON - El Maratón de Boston es cancelado por primera vez en sus 124 años de historia y su lugar se realizará un “evento virtual”. La carrera originalmente estaba programada para el 20 de abril antes de ser pospuesta cinco meses debido a la pandemia de coronavirus. 323 palabras. AP Foto. ENVIADO

AUTOMOVILISMO

F1-GP HOLANDA

ZANDVOORT, Holanda - El Gran Premio de Holanda se convierte en la cuarta carrera de la Fórmula Uno en ser cancelada esta temporada debido a la pandemia de coronavirus, luego que los organizadores deciden no realizar la competencia sin espectadores. Iba a ser el primer GP de Holanda desde 1985, pero la F1 quiere reanudar la temporada sin aficionados en las tribunas. 220 palabras. AP Foto. ENVIADO

BÉISBOL

POCOROBA-DECESO

ATLANTA - Biff Pocoroba, excátcher de Atlanta que disputó el Juego de Estrellas en 1978 y fue suplente con los Bravos que alzaron el título de la Oeste de la Nacional en 1982, fallece a los 66 años. Pocoroba jugó sus 10 temporadas con los Bravos y su mejor campaña fue en 1977, cuando bateó para .290 con ocho cuadrangulares y 44 carreras impulsadas en 113 partidos. 419 palabras. AP Foto. ENVIADO

GOLF

EUROPA-TORNEOS

SIN PROCEDENCIA - El Tour Europeo planea reanudar su temporada el último fin de semana completo de julio con seis torneos en Inglaterra y Gales que incluirán pruebas de COVID-19, si bien dependerán de las medidas que tomen las autoridades de Reino Unido para levantar sus restricciones de cuarentena por el nuevo coronavirus. Por Doug Ferguson. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO

