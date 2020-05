Lillard cree que jugar bajo el sistema play-in sería lo adecuado

Damian Lillard (d) de Portland Trail Blazers. EFE/ John G. Mabanglo/Archivo

Portland (EE.UU.), 27 may (EFE).- Damian Lillard, jugador protagonista de los Trail Blazers de Portland, cree que un torneo de play-in para equipos fuera de posibilidades de pasar a postemporada "sería perfecto", ya que la NBA considera las opciones sobre cómo podría reiniciar el campeonato.

"Un torneo de play-in sería perfecto, porque nosotros estábamos a una distancia muy corta y también teníamos suficientes partidos para llegar a los playoffs", dijo Lillard.

El jugador se refería a que los Trail Blazers estaban a 3.5 partidos de los Grizzlies de Memphis para el último lugar en los playoffs en la Conferencia Oeste cuando la temporada de la NBA fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus, el 11 de marzo.

Dijo que "si decidieran que iremos directamente a los playoffs, todos estaríamos decepcionados" porque agregó que "no hemos trabajado para estar entre los ocho primeros. Así que si ese es el caso, entonces está bien. Pero si vamos a volver a jugar, creo que sería más difícil para todos los demás".

Un día antes, Lillard declaró que en caso de que se reanudara la temporada no jugaría en partidos "sin sentido" si los Blazers no tienen la oportunidad de llegar a los playoffs.

El miércoles quiso suavizar esos comentarios al decir que "sentí que la forma en que se escribió la historia, se sacó de contexto, porque era una conversación casual", dijo.

"Dije que habíamos estado fuera por dos meses, y si regresamos, queremos jugar para algo", comentó.

Agregó que "después de este tipo de descanso, generalmente cuando regresas, especialmente con lo rápido que vamos a salir a jugar los muchachos corren el riesgo de lesionarse, o de estar expuestos a lo que sea, porque ninguno de nosotros ha estado cerca el uno del otro, y si tantos equipos van a estar en un solo lugar".

"Obviamente como jugadores queremos jugar, pero queremos jugar por algo", indicó.

"Todos los jugadores queremos jugar por algo, pero además otros podrían verlo como 'Es casi verano', cuando es nuestro descanso. Y si vamos a volver y no poder jugar para lograr algo entonces siento que algunos muchachos preferirían continuar con su verano", dijo.

Comentó que "Pero yo quiero jugar. Eso lo he dicho muchas veces. Quiero jugar para tener la oportunidad de estar en la postemporada. No sentí que fuera una mala declaración".

Cuando se le preguntó qué necesitaría para sentirse seguro dentro de la llamada "burbujas", que sería un solo centro en donde estarían concentrados todos los equipos, Lillard dijo que apoyaría cualquier idea de la liga.

"Si están diciendo eso, nos están poniendo en un entorno lo más seguro posible. Creo que eso es todo lo que puedes pedir. No creo que estaríamos más en riesgo de lo que estamos en nuestro día a día, saliendo por comestibles", indicó.