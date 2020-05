Las acciones de Latam suben más de 12,5 % ante la posibilidad de un rescate

Latam flightLA1173 (tail number CC-BGN) is seen after arriving at Melbourne International Airport, in Melbourne, Australia, 10 April 2020 EFE/EPA/JAMES ROSS/Archivo

Santiago de Chile, 28 may (EFE).- Las acciones de Latam Airlines rebotaron a lo largo de toda la sesión de este jueves subiendo hasta un 12,52 % y cerrando en un valor de 800 pesos chilenos (poco menos de un dólar), solo un día después de que anotaran la peor caída porcentual de su historia (-44,45 %).

Con el movimiento de la última jornada, los papeles de Latam se convirtieron en la mayor alza del día jueves dentro de los componentes del principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, así como los segundos títulos más transados, después de los de Enel Américas.

El economista jefe de EuroAmerica Luis Felipe Alarcón explicó a Efe que a raíz de la noticia del pasado martes de que la aerolínea se acogía al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, "el castigo para sus acciones fue muy grande".

Sin embargo en la sesión de este jueves se habría generado un apetito ante la posibilidad de un inminente rescate de la empresa ya sea en Estados Unidos o en Chile, "pudiendo ser una buena oportunidad de inversión", señaló Alarcón.

No obstante, la maniobra de inversión no dejaría de ser riesgosa ante la opción de que la empresa termine liquidándose.

Para el economista jefe de EuroAmerica, el desempeño de las acciones de Latam Airlines en los próximos días estará muy sujeto a la situación que se dé entre los acreedores de la compañía y el eventual rescate de ésta, además de las medidas de cuarentena y apertura de fronteras en los distintos países donde opera la línea aérea.

Asimismo, este jueves el tribunal de bancarrota de Nueva York aprobó las primeras solicitudes de Latam Airlines en cuanto a mantener pagos de sueldo a unos 17.000 empleados, terminar el contrato de arriendo de 19 aeronaves y ampliar plazos para la presentación de las listas de activos y pasivos de la sociedades que forman parte del grupo, de las cuales no todas se acogieron al proceso de quiebra.

Cabe recordar que la madrugada del pasado martes Latam Airlines y sus filiales de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú iniciaron un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos.

Luego de que se conoció la iniciativa de Latam, las acciones de la aerolínea sufrieron bajas consecutivas, llegando a caer hasta 51 % durante la cotización del martes.

En lo que va del año y hasta la fecha de este jueves el precio de los papeles ha retrocedido un 89,4%.