La Premier League inglesa se reanudará el 17 de junio (BBC)Londres, 28 Mayo 2020 (AFP) - La Premier League inglesa de fútbol se reanudará el 17 de junio, más de tres meses después de haber sido suspendida, debido a la epidemia del COVID-19, anunció este jueves la BBC, confirmando informaciones de otros medios.Dos partidos atrasados, incluido un duelo entre Manchester City y Arsenal, serán disputados ese miércoles 17 de junio, para poner al día el calendario. De esta forma, los diez partidos de la 30ª jornada serían después repartidos entre el viernes 19 y el domingo 21, añadió la radio pública británica.Los 20 clubes de Premier League deben todavía discutir el resto del calendario antes de terminar la decisión definitiva con una votación, pero se llegó a un principio de acuerdo sobre esta fecha, precisa la BBC, mientras que los diarios The Mirror y The Telegraph también dieron esta información.El campeonato inglés había dado un gran paso hacia la reanudación autorizando esta semana los entrenamientos con contactos.Esto significa que los clubes solo tendrán tres semanas para poner en forma a su plantilla antes del regreso a la competición, un período que muchos juzgan demasiado corto ya que podría favorecer las lesiones.Según el diario The Times de este jueves, los clubes y los difusores debían decidir entre una reanudación el fin de semana del 20 de junio o el siguiente, con el objetivo prioritario de terminar la temporada el 2 de agosto.Esto deja siete semanas a las instancias inglesas para programar las nueve jornadas restantes, con dos de ellas que podrían ser intercaladas en mitad de semana, explicó el diario.La final de la Copa de Inglaterra se disputaría el 9 de agosto. hap/psr/dr