La liga italiana de fútbol se reanudará el 20 de junio

Italia reanudará su Serie A el 20 de junio =(Fotos archivo)= Roma, 28 Mayo 2020 (AFP) - La liga de fútbol de Italia, interrumpida desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, se reanudará el 20 de junio, anunció este jueves el ministro de Deportes del país, Vincenzo Spadafora."El Comité Técnico y Científico dio su acuerdo al protocolo y la Federación me aseguró que tenía un plan B y un plan C. En vista de esas consideraciones, el campeonato puede reanudarse el 20 de junio", declaró Spadafora al término de una reunión con las instancias dirigentes del 'Calcio'.En caso de que el torneo deba ser detenido de nuevo si la crisis sanitaria se agrava, la Federación ha previsto como "plan B" un sistema de 'play-off'. El "plan C" al que aludió el ministro se referiría a una interrupción definitiva de la competición."Hemos tenido una reunión muy útil. Desde el principio dije que el fútbol podría volver una vez que se reunieran todas las condiciones de seguridad y con el visto bueno del Comité Técnico y Científico sobre los diferentes protocolos. Italia vuelve, es normal que el fútbol vuelva también", añadió."Espero también poder enviar una señal positiva a todo el país, aprovechando la semana del 13 al 20 de junio para concluir la Copa de Italia. Sería una buena señal, con tres partidos en abierto" en la televisión", apuntó Spadafora.La Copa de Italia quedó interrumpida después de la ida de las semifinales entre el Inter de Milán y el Nápoles por una parte, y entre el Milan y la Juventus por la otra.En la Serie A hay una gran emoción en la lucha por el título.En el momento de la interrupción en marzo del campeonato, la Juventus era líder, pero con apenas un punto de ventaja sobre el segundo, la Lazio.Quedan por disputarse doce jornadas completas, además de cuatro partidos aplazados en la 25ª jornada.La Serie B (2ª división italiana) también se reanudará, en su caso desde el 26 de junio. - Protocolos sanitarios - Italia es la última gran liga europea de fútbol en anunciar sus planes. También este jueves se conoció que la Premier League inglesa se reanudará, en su caso desde el 17 de junio, siempre que se cumplan los protocolos sanitarios fijados.Alemania fue la pionera entre las principales ligas del 'Viejo Continente' en reanudarse, desde el pasado 16 de mayo.El pasado fin de semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que la Liga de su país estará autorizada a regresar en la semana que comienza el 8 de junio. Se especula con las fechas del 12 o 13 de junio para el primer partido de esta nueva etapa.La única entre las grandes ligas europeas en haber decretado su suspensión definitiva es Francia, en el mes de abril. El París Saint-Germain fue designado ya como el campeón de la campaña 2019-2020.Para poder reanudarse, Italia ha ido siguiendo una serie de protocolos, primero con sus entrenamientos individuales y luego con los colectivos.En su momento, las estrellas extranjeras salieron de Italia para vivir el confinamiento lejos de lo que parecía un grave foco de infección. Fue el caso, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín o Zlatan Ibrahimovic, que regresaron en las pasadas semanas a la disciplina de sus clubes.Las figuras que se infectaron en marzo, como Blaise Matuidi o Paulo Dybala, están bien y los clubes han multiplicado los test, que han detectado casos contados, lo que parece ser una señal motivadora.Como en el resto de ligas que se reanudan en Europa, los test masivos y regulares, y la disputa de partidos a puerta cerrada, serán dos ejes importantes del protocolo sanitario que permitirá el regreso del fútbol de competición.Italia es uno de los países más duramente afectados por la pandemia, con más de 33.000 fallecidos. stt/cm/bpa/dr