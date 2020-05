Honduras roza los 200 muertos y los hospitales tienen más enfermos por COVID-19

Un hombre que transporta personas en su camioneta grita a los trabajadores de transporte público que cierran el paso en una calle durante una protesta este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 27 may (EFE).- La cifra de muertos en Honduras por COVID-19 ya roza los 200, mientras que los principales hospitales están próximos a quedarse sin suficientes camas, por el alto incremento de contagios, los que este martes ascendieron a 4.640 desde marzo, informó una fuente oficial.

El país también superó este miércoles, por primera vez, las 600 pruebas PCR, de las que 239 dieron positivo, indicó en cadena nacional de radio y televisión el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Con seis nuevos fallecidos confirmados hoy, ya suman 194, según el registro diario del organismo estatal.

El Sinager señaló que las pruebas de laboratorio de hoy sumaron 616 y que la cifra de hospitalizados casi se ha duplicado en los últimos días, por la expansión que teniendo el coronavirus.

Según fuentes médicas de hospitales públicos, uno de los problemas que tiene el país son las pocas pruebas PCR que se practican, las que a diario deberían oscilar entre 2.000 y 3.000 para tener una mejor idea sobre el crecimiento de la pandemia.

De los 239 casos positivos registrados hoy, 187 corresponden al departamento de Cortés, en el norte del país, seguido de Francisco Morazán con 34, mientras que el resto se los reparten otras regiones.

El total de hospitalizados hasta hoy es de 519, de los que 467 están en condición estable, 25 graves y 27 en unidades de cuidados intensivos.

Pese a que los casos de enfermos con COVID-19 cada día son más, las autoridades sanitarias aseguran que los hospitales no han colapsado, pero ya están previendo trasladar pacientes a otros nosocomios, por la saturación que están teniendo los más importantes.

HERNÁNDEZ PIDE NO ESTIGMATIZAR NEGOCIOS

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió hoy a la población no estigmatizar negocios por especulaciones que se dan en lugares donde se han registrado casos de coronavirus, informó la Casa Presidencial en un comunicado.

Un ejemplo de estigmatización se registró el martes en la ciudad de Comayagua, en el centro del país, donde fueron confirmados 21 contagios del personal del Instituto Técnico Policial, lo que según versiones extraoficiales, pudo haber ocurrido en un centro comercial.

"Los casos presentados ayer para el departamento de Comayagua no corresponden a la apertura del centro comercial. Tenemos el nexo epidemiológico, que son producto de que las personas visitaron otras comunidades de Tegucigalpa", aclaró la directora del Hospital Santa Teresa, de Comayagua, Violeta Castañeda.

Hernández señaló que ha sido oportuna la aclaración de la directora del hospital, "porque si no es exacta la información podemos estar cometiendo el error hasta de estigmatizar un negocio".

En varias ciudades del país también ha habido el rechazo de la comunidad a recibir personas que llegaron de otras regiones contagiadas con COVID-19.

El rechazo ha llegado al grado de no permitir el entierro de fallecidos a causa de la enfermedad en el cementerio local, pese a que las autoridades han reiterado que no hay posibilidades de que una persona muerta pueda contagiar a alguien.