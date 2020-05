Ford modifica el software de vehículos policiales para "quemar" el coronavirus

Un oficial de la Policía de Nueva York observa el vehículo Ford Police Interceptor 2018. EFE/PETER FOLEY/Archivo

Washington, 28 may (EFE).- Ford ha modificado el software de sus vehículos policiales, denominados Police Interceptor Utility, para aumentar la temperatura de la cabina hasta los 56 grados centígrados con los sistemas de climatización y combatir así la posible presencia del virus que causa el COVID-19.

Ford señaló en un comunicado que el nuevo software está disponible ya para su aplicación en modelos de los años 2013 a 2019 en Estados Unidos, Canadá y otros países que utilizan el modelo.

El software eleva la temperatura en el interior del vehículo durante 15 minutos hasta los 56 grados centígrados, una temperatura superior a la que experimenta el famoso Valle de la Muerte en Estados Unidos en los días más calurosos, "para reducir la concentración viral" más del 99 %.

Para alcanzar esta temperatura, el software calienta el motor del vehículo a los niveles más elevados mientras que controla el ventilador para que funcione a su máxima potencia. Cuando el sistema detecta que ha alcanzado la temperatura ideal, mantiene ese nivel durante 15 minutos, lo que literalmente cuece los virus en el interior.

La modificación del software, que Ford ha realizado en cooperación con la Universidad del Estado de Ohio, ya ha sido utilizada en pruebas en vehículos de varios departamentos de Policía de Estados Unidos, como los de Nueva York y Los Ángeles.

Según señalaron Jeff Jahnes y Jesse Kwiek, del departamento de Microbiología de la Universidad del Estado de Ohio, los estudios que han realizado con Ford "indican que la exposición de coronavirus a temperaturas de 56 grados centígrados durante 15 minutos reduce la concentración viral en más del 99 % en superficies y materiales utilizados en el interior del Police Interceptor Utility".

Para evitar accidentes y dado que nadie puede estar dentro del vehículo entonces, cuando el vehículo está en el proceso de "hornear" el interior, las luces de emergencia y el juego de luces trasero parpadearán para notificar que el sistema está activado. El proceso termina con la reducción de la temperatura en el interior.

Una de las ventajas del proceso de horneado es que puede garantizar la desinfección de áreas a las que no se puede llegar con métodos de limpieza más tradicionales.

Ford destacó que los vehículos policiales están respondiendo a llamadas de emergencia cuando no están disponibles ambulancias, por lo que hay ocasiones en los que los agentes transportan personas enfermas con COVID-19 en sus coches patrulla.

"Los agentes pueden utilizar ahora este modo de auto limpieza como una capa extra de protección dentro del vehículo en áreas en las que la limpieza manual puede ser descuidada", afirmó Stephen Tyler, encargado de Ford para los vehículos policiales.