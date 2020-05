España elogia en la ONU la Declaración de Escuelas Seguras en su quinto aniversario

La secretaria de Estado de Exteriores y para iberoámerica del Gobierno español, Cristina Gallach. EFE/Javier Liaño/Archivo

Naciones Unidas, 28 may (EFE).- El Gobierno español valoró este jueves positivamente los avances logrados desde la Declaración sobre Escuelas Seguras hace cinco años, a la hora de "proteger a los más vulnerables en conflictos armados, especialmente en las instituciones educativas", y renovó su compromiso de celebrar una reunión para ahondar en la aplicación de sus directrices y su integración en marcos regulatorios y operativos.

En un evento telemático organizado por Naciones Unidas con motivo del quinto aniversario de esta declaración, impulsada por Noruega y Argentina y ratificada en una conferencia internacional celebrada en Oslo en mayo de 2015, la secretaria de Estado de Exteriores y para iberoámerica del Gobierno español, Cristina Gallach, subrayó que este acuerdo ha funcionado "para salvar vidas y preservar el derecho a la educación para todos, incluso en estas duras circunstancias, incluidas las mujeres y las niñas".

Gallach transmitió la posición de la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que no pudo participar finalmente en la inauguración del acto.

La secretaria de Estado advirtió de que a pesar de que el número de ataques contra instituciones educativas ha descendido, el uso militar de este tipo de instalaciones ha aumentado.

Por otra parte, insistió en el compromiso que España adquirió durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrado el año pasado en la ciudad española de Mallorca, para la organización de "un programa activo" enfocado en aplicar las directrices de la declaración.

En este sentido, apuntó que la crisis causada por la pandemia había forzado a su suspensión, pero adelantó que se celebrará una reunión con este cometido el próximo diciembre o en enero de 2021.

En su intervención, Gallach también quiso destacar la importancia de la "aproximación de género" como una cuestión "fundamental" para definir el problema y para encontrar soluciones.

"El Gobierno español está seguro de que un enfoque sensible al género es clave para esta y otras cuestiones, por lo que estamos impulsando esta agenda de manera constante", dijo Gallach.

Asimismo, puso el acento en la importancia de "luchar contra la impunidad" y la necesidad de que los responsables de los ataques contra centros educativos respondan ante la justicia.

Coincidiendo con el quinto aniversario de la declaración, que ha sido ratificada hasta el momento por 103 países, Naciones Unidas ha informado de que desde el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 se registraron ataques contra centros educativos o su uso militar en conflictos armados que afectan a 37 países.

El embajador de Nigeria ante la ONU, Samson Sunday Itegboje, anunció durante su participación que su país organizará el año próximo la IV Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras y aprovechó la ocasión para invitar a todos los países de Naciones Unidas a participar en el evento.