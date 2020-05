Energía limpia recibe otro golpe en México con alza de costos

(Bloomberg) -- El regulador mexicano de energía dio un duro golpe a los productores de energías renovables que firmaron contratos antes de que el país comenzara a reformar el sector en 2013.

La Comisión Reguladora de Energía votó por unanimidad en una sesión extraordinaria realizada el jueves a favor de permitir alzas de costos para estos proyectos de autosuficiencia.

Antes se descontaban los costos de transmisión para las plantas de ciclo combinado de alta eficiencia y renovables que construyeron proyectos en partes desatendidas del país.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticada por la Unión Europea y Canadá, y por grupos empresariales en México y Estados Unidos, por una serie de medidas recientes para impulsar la empresa estatal de servicios públicos CFE a expensas de sus rivales privados.

En una entrevista realizada el lunes, el director de la empresa, Manuel Bartlett, instó al regulador a aumentar de inmediato los precios para los productores privados de energía. Dijo que haría todo lo posible para proteger la cuota de mercado de su empresa, conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para Regulo Salinas, titular de la comisión de energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la reducción de los subsidios cambiará por completo los cálculos comerciales para las empresas afectadas e impactará a hasta 60.000 puntos de consumo en todo el país. Si bien los efectos son difíciles de predecir, dijo que algunas plantas pueden terminar cerrándose debido a la decisión.

Según dijo Salinas en una entrevista, finalmente, el perdedor será México, ya que tendrán que pagar precios de electricidad más altos, lo reducirá la competencia en el país.

Salinas agregó que México estaba eligiendo el peor momento posible para tomar esta decisión, ya que muchas compañías están lidiando con los impactos del coronavirus.

Nota Original:Clean Energy Dealt Another Blow in Mexico With Higher Costs

©2020 Bloomberg L.P.