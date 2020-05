En Suiza el trabajo sexual puede reanudarse, el judo no

(Bloomberg) -- Los políticos suizos han decidido que las personas que ejercen trabajos sexuales pueden reanudar pronto su actividad mientras que se mantendrá la prohibición a los deportes y actividades que implican contacto físico cercano como el judo, el boxeo, la lucha y el baile.

La prostitución es legal en Suiza y puede reanudarse a partir del 6 de junio, junto con cines, clubes nocturnos y piscinas públicas, según ha anunciado el Gobierno esta semana. Sin embargo, los deportes y actividades que involucran contacto físico “cercano y constante” permanecen prohibidos en un intento por frenar la propagación del coronavirus.

Al anunciar las nuevas medidas que afectan a unas 20.000 personas que trabajan en el comercio sexual, el ministro de Salud suizo, Alain Berset, reconoció la aparente contradicción.

“Ciertamente hay contacto personal, pero parece posible un concepto de protección. Soy muy consciente de lo extraño de mi respuesta”, dijo en una conferencia de prensa. “A decir verdad, los servicios eróticos podrían haberse reanudado antes”.

Suiza ha reducido drásticamente su tasa de infección de COVID-19 al tiempo que evitaba el estricto confinamiento impuesto en países vecinos como Italia y Francia. Los nuevos casos de infecciones informados en el país de 8,5 millones fueron inferiores a 20 al día esta semana.

Fue uno de los primeros países de Europa en reabrir tiendas, restaurantes y escuelas a principios de este mes, al tiempo que relajaba las medidas de distanciamiento social. También se permitirán concentraciones de personas espontáneas de hasta 30 individuos y eventos de no más de 300 asistentes a partir del 6 de junio.

Nota Original:Swiss Say Sex Work Is OK But Not Judo in Virus Reopening

