El Nacional de Colombia transferirá al lateral Daniel Muñoz al Genk de Bélgica

Bogotá, 28 may (EFE).- El Atlético Nacional anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el Genk belga para transferir al lateral Daniel Muñoz, de 24 años y en el radar de Carlos Queiroz para la selección colombiana.

"Atlético Nacional y KRC Genk de Bélgica han llegado a un acuerdo verbal para avanzar en la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador de nuestro registro Daniel Muñoz Mejía", señaló el club colombiano en un comunicado.

El polifuncional futbolista, que también ha destacado como defensa central y mediocampista, tendrá así su primera experiencia en el exterior tras haber llegado al club verdolaga a mediados del año pasado procedente del Rionegro Águilas, donde debutó como profesional en 2017.

Sus buenas actuaciones con el campeón de las Libertadores de 1989 y 2016 llamaron la atención de Queiroz, quien lo convocó por primera vez a la selección colombiana el año pasado, pero no pudo estar por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Luego volvió a ser elegido en la lista provisional del portugués para el debut en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 ante Venezuela, en marzo, duelo que resultó aplazado por la pandemia de la COVID-19.

En cuanto a la salida de Muñoz, Atlético Nacional señaló que "las circunstancias actuales, que generaron la 'para' mundial de fútbol", cambiaron "de manera notable las expectativas tanto del jugador como del club e invitan a que la despedida de nuestro capitán no sea un 'Adiós' sino un 'Hasta luego'".

"El acuerdo verbal entre los clubes estará sujeto a la revisión médica que está pendiente de realizarse ante la incertidumbre generada por la situación de salud que enfrenta el mundo entero y que generan restricciones en la movilidad aérea internacional", añadió Atlético Nacional.

En el club belga, Muñoz será compañero de sus compatriotas Carlos Cuesta y John Janer Lucumí, dos defensas centrales jóvenes que también están en el radar de Queiroz para la selección.