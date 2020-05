El ministro de Salud de Argentina es dado de alta, tras pasar la noche en un hospital

En la imagen un registro del ministro de Salud de Argentina, el doctor Ginés González García. EFE/Rodrigo García/Arhivo

Buenos Aires, 28 may (EFE).- El ministro de Salud argentino, el doctor Ginés González García, salió este jueves del hospital de Buenos Aires donde permaneció un día ingresado debido a un dolor en su brazo izquierdo.

"Me siento muy bien, sigo activo y trabajando", afirmó el ministro a los medios de comunicación congregados a su salida del sanatorio Otamendi, un hospital privado situado en el centro de Buenos Aires.

El titular de Salud, de 74 años, acudió al centro hospitalario en el mediodía del miércoles "por sus propios medios" y "en buen estado de salud", con la intención de realizarse "una serie de estudios y controles" debido a una parestesia distal en su brazo izquierdo.

La parestesia distal se caracteriza por una sensación de pinchazos o de adormecimiento en cualquier parte de los miembros superiores o inferiores, cuyos síntomas pueden ser transitorios o permanentes.

"Es un tema crónico, un hormigueo. Me hicieron muchísimos estudios y no se sabe de cuándo lo tengo. Me preguntaron mucho si tuve algún traumatismo de cráneo, pero no lo recuerdo, por lo menos en los últimos 20 o 30 años", señaló González.

En ese sentido, el ministro descartó el reposo y se incorporará de inmediato a sus funciones, puesto que, agregó, "el país está como está" y "todos los días uno tiene que hacer todo lo que puede".

Tampoco se sometió a ninguna prueba de coronavirus durante su estancia hospitalaria, al no presentar síntomas de fiebre ni problemas respiratorios, por lo que "no había ninguna necesidad ni razón" para hacerse un testeo.

"Lo que yo digo es que el hisopado debe hacerse a las personas que estén dentro de las características que se necesitan, no lo puedo transgredir por ser ministro", afirmó González, quien forma parte del grupo de riesgo ante el COVID-19 debido a su hipertensión y edad avanzada.

Respecto a la situación epidemiológica de Argentina, el ministro manifestó que "obviamente" hay un incremento de los casos de coronavirus, un patógeno que entró en un lugar peligroso "como son los barrios vulnerables".

"Creo que tenemos absolutamente controlada la situación. Estamos planteando operativos en muchos otros lugares, de Detectar, que significa encontrar pronto el primer caso y a partir de ahí aislarlo y cubrir todo el barrio vulnerable, y eso nos obliga a trabajar más y mejor", destacó.

Sobre el pico de casos por coronavirus, González indicó que "va a estar en la segunda semana de junio", aunque aclaró que no le gusta "adivinar" cuándo va a producirse.

Hasta ahora, Argentina ha reportado un total de 13.933 casos del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19), mientras que los fallecimientos suman 500.