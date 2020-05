El mejor legado patrimonial y cultural de Quito a un click de distancia

Vista aérea de la Iglesia de Santo Domingo el pasado 9 de mayo, en Quito (Ecuador). Pendientes de una inminente reactivación después de más de dos meses de aislamiento, Quito ofrece una amplia propuesta virtual para presentar su mejor legado patrimonial a turistas locales e internacionales, con el fin de alentar su "regreso físico" después de la pandemia. EFE/José Jácome

Quito, 28 may (EFE).- Pendientes de una inminente reactivación después de más de dos meses de aislamiento, la capital de Ecuador, Quito, ofrece una amplia propuesta virtual para presentar su mejor legado patrimonial a turistas locales e internacionales, con el fin de alentar su "regreso físico" después de la pandemia.

A través de visitas virtuales con posibilidad de visionados en 360 grados, el Municipio ecuatoriano lanzó la iniciativa para que el turista descubra "una experiencia completamente distinta", a fin de despertar el interés de conocer esos lugares de manera presencial una vez que se levanten restricciones, el próximo 3 de junio.

"Desde el 16 de marzo se ha creado un concepto de producción gráfica y contenidos para llevar a la página web y mantener la oferta de museología educativa y expositiva", explicó en ese sentido a Efe Virginia Vivar, jefa de Comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad.

EL CENTRO DEL MUNDO DIGITALIZADO

Conocida como la capital del centro del mundo, por hallarse ubicada al sur de la línea equinoccial, Quito es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco desde 1978 y alberga uno de los cascos coloniales mejor conservados de América, con varias iglesias y monumentos de los siglos XVI y XVII.

Sus joyas arquitectónicas, museos y centros culturales a partir de ahora forman parte de la variada oferta en línea, aún por conocer por muchos de sus habituales visitantes y a la que están accediendo turistas en el extranjero, numerosos de ellos ecuatorianos.

Destaca la Iglesia de La Compañía, el templo barroco más representativo e importante de la América colonial y uno de los monumentos religiosos de mayor trascendencia del Quito histórico.

En un paseo virtual, se pueden apreciar sus imponentes naves y su cúpula, cubierta en láminas de oro de 23 quilates, que le dieron el nombre del "Templo de Salomón" de América.

La llegada de los jesuitas a la ciudad en 1586, "marca un antes y un después", indica en un vídeo un guía del edificio cuya construcción se inició en 1605 y se prolongó 160 años, en la que intervinieron varios arquitectos que tomaron como modelo dos iglesias italianas.

Otro lugar emblemático que ha dado el salto a la web es la Basílica del Voto Nacional, que compite en importancia al ser el templo religioso neogótico más grande de América, cuya edificación duró más de 100 años e inicialmente fue un proyecto contratado al arquitecto francés Emilio Tarlier.

El arquitecto galo diseñó los planos entre 1890 y 1896, inspirado en la catedral parisina de Notre Dame.

UNA NUEVA MUSEÍSTICA

Ubicado en el corazón de Quito, el Museo de la Ciudad se emplaza en el antiguo hospital San Juan de Dios, edificio considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, donde se exhiben la historia de la ciudad y los 400 años de vida del hospital.

También en el casco antiguo, el Museo del Carmen Alto es emblema del arte religioso en el antiguo Monasterio homónimo, que atesora la vida y obra de la primera santa de Ecuador, Marianita de Jesús.

La oferta audiovisual para poder contemplar remotamente incluye también el Parque Museo del Agua-Yaku, espacio situado en las laderas del volcán Pichincha y que invita, sobre todo a los más pequeños, a profundizar en diferentes aspectos del esencial líquido.

El Museo Interactivo de Ciencias (MIC), el Centro de Arte Contemporáneo, el Jardín Botánico, el Museo Nacional, la Fundación Guayasamín, entre otros, completan la amplia gama museística y cultural que está al alcance de la mano.

Vivar explicó a Efe que la Fundación Museos de la Ciudad, que administra cinco espacios en Quito, ha traducido la oferta tradicional en las salas permanentes y temporales en un nuevo concepto, a través de las web de cada uno de los museos y redes sociales.

Parte de ello son los recorridos 360 que al momento están orientados hacia una demanda digital, aunque la responsable reconoce que no todos los visitantes tradicionales son "altamente tecnológicos".

UN MUNDO INTERACTIVO

A la oferta en línea se suman conversatorios o charlas científicas, como las que propone el Museo de Ciencias o el del Agua, para que sus visitantes puedan desarrollar, por ejemplo, experimentos con recursos caseros.

Pero no solo la cultura tangible está siendo promocionada de manera telemática, sino también la inmaterial, aquella que puede aprenderse a través de las artes escénicas o narraciones históricas.

En este contexto, Andrea Fonseca, miembro de Quito Eterno, organización independiente con 18 años de existencia, que solía realizar recorridos teatralizados de contenido histórico donde se resalta la memoria de una ciudad patrimonial, ha buscado cómo llegar a los turistas y lo está consiguiendo.

"Desde que cambió la forma de vida tuvimos que repensar cómo seguir adelante y llegar a nuestro público", comentó a Efe.

Las exposiciones de personajes históricos de la organización en plataformas como Facebook Live, han logrado aglutinar 60.000 seguidores de promedio y 900 visualizaciones en una sola transmisión.

Y es que en estos tiempos de aislamiento y restricciones a la movilidad, la web se ha convertido en una herramienta de difusión que permite llegar a los rincones más recónditos de Quito, y a toques de click trasladar al turista a través de sus casi cinco siglos de historia.