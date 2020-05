El alcalde de Sao Paulo defiende la reapertura con más del 90 % de las UCI ocupadas

En la imagen un registro del alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas. EFE/Wallace Dias/Archivo

Sao Paulo, 28 may (EFE).- El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, defendió este jueves la reapertura gradual de la economía de la ciudad, que empezará a partir del próximo lunes, a pesar de que los casos de coronavirus siguen en aumento y la tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) supera el 90 %.

"Infelizmente aún no pasamos página, pero por los índices conquistados podemos hablar de una retomada tranquila y gradual", dijo Covas en una rueda de prensa virtual.

Según datos oficiales, Sao Paulo, la mayor ciudad de Suramérica, con 12 millones de habitantes, registra 54.900 casos confirmados de COVID-19 y 3.600 muertes.

Además hay otros 3.700 óbitos que están bajo análisis y que pudieran responder al nuevo coronavirus.

En número absolutos es la ciudad más afectada de Brasil, que es el epicentro latinoamericano de la pandemia, con 25.598 fallecidos y 411.821 contagios, segundo país del mundo con más infectados después de Estados Unidos.

De acuerdo con Covas, la tasa de ocupación de las UCI en los hospitales municipales de la urbe se ubicaba ayer miércoles en el 92 % y desde inicios de mayo no ha bajado del 85 %.

Las últimas previsiones apuntan que el pico de la enfermedad solo se alcanzará entre junio y julio.

Sin embargo, el alcalde subrayó que desde el inicio de la crisis han doblado el número de camas de terapia intensiva hasta el millar e informó que ya está programada la apertura de otras 500, a fin de evitar el colapso de la red pública.

"La preocupación continúa, el virus aún está ahí. No podemos repetir el error de otras ciudades que comenzaron a reabrir y tuvieron que dar vuelta atrás", indicó.

DESESCALADA EN CINCO FASES CON LA CURVA AÚN CRECIENTE

Covas explicó cuáles serán los próximos pasos que dará la ciudad, luego de que el Gobierno del estado de Sao Paulo, el más rico e industrializado del país, anunciara la reapertura gradual y "consciente" de la economía a partir del 1 de junio.

Las autoridades sanitarias paulistas establecieron un cronograma con cinco fases de desescalada que se aplicará en cada región del estado de forma diferente.

En este sentido, los municipios encuadrados en la fase uno seguirán en cuarentena "blanda", vigente desde finales de marzo, con solo los servicios esenciales en funcionamiento.

A los que estén en la fase dos se les permitirá reabrir "con restricciones" a inmobiliarias, concesionarios de vehículos, oficinas, comercios y centros comerciales.

Para determinar en qué fase comienza cada localidad se ha estudiado el número de casos y óbitos, las camas disponibles en los hospitales y otros índices, como el uso de mascarillas y el de aislamiento por parte de la población.

Con base a esto, la ciudad de Sao Paulo quedó encuadrada directamente en la fase dos, a pesar de que la curva de contagios continúa al alza, y la región metropolitana en la fase uno.

Esta situación ha preocupado a los especialistas pues ambas zonas están extremadamente integradas y el flujo de personas es alto, lo que puede provocar una rebrote de casos.

Covas, por su parte, garantizó que el plan de desescalada elaborado por el Gobierno de Sao Paulo "sigue parámetros internacionales" y que, si bien la capital paulista tiene hoy una tasa de contagio del 1 %, esperan que la próxima semana se sitúe por debajo de ese porcentaje.

Con todo, dijo que, a partir del 1 de junio, la reapertura de los negocios autorizados no será inmediata, pues primero tendrán que presentar una serie de protocolos de sanidad, comunicación y seguridad, los cuales deberán ser aprobados por las autoridades.

"A partir del lunes, asociaciones y entidades pueden presentar sus protocolos y serán analizados", explicó.

"La ciudad hizo su parte con la ampliación de camas de terapia intensiva, la población hizo su parte permaneciendo dentro de casa y usando máscara, y ahora los empresarios necesitan hacer su parte presentando sus protocolos para una reapertura tranquila", añadió.

Covas insistió en que sigue siendo necesario mantener el distanciamiento social, el uso de máscara en las calles -que ahora es obligatorio- y evitar aglomeraciones, porque si los índices "empeoran" la ciudad puede retroceder de fase.

"La pandemia no acabó", advirtió.