El 70 % de los españoles avanza en la desescalada pero no Madrid y Barcelona

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa que ofrece hoy jueves en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, para informar sobre el avance de la desescalada en España. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 28 may (EFE).- El 70 % de los españoles estará el próximo lunes en la fase 2 del desconfinamiento por la pandemia de coronavirus, que permite más actividades sociales y económicas, después de que el Gobierno anunció este jueves el paso de nuevos territorios a esa etapa, lo que sin embargo no incluye a Madrid ni a Barcelona.

Ocho provincias, entre ellas las muy turísticas de Málaga, Granada, Valencia, Alicante y Castellón, y varias comarcas pasarán a la fase 2, mientras que cuatro pequeñas islas pasarán a la fase 3, anunció el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.

Esos territorios se unen a otras regiones y provincias que ya pasaron a la fase 2 el pasado lunes ante la evolución positiva de la epidemia.

Quedarán todavía en fase 1 las dos provincias más pobladas y ricas de España, las de Madrid y Barcelona, junto con algunas áreas de la región de Cataluña y casi toda la región de Castilla y León.

El progresivo avance de los territorios a través del sistema de fases implantado por el Gobierno español (numeradas de la 0 a la 3) se está produciendo gracias a la "muy buena evolución de los datos" de víctimas y nuevos contagios, recalcó por su parte el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

España alcanzó hoy las 27.119 muertes por coronavirus, tras notificar una en las últimas 24 horas y 38 en la última semana, según el nuevo mecanismo de contabilidad del Ministerio de Sanidad.

Los casos diagnosticados en las últimas 24 horas son 182, 49 menos que ayer, para un total de 237.906 contagiados.

Estos datos "confirman la tendencia sostenida positiva de los últimos días" y también que el estado de alarma, implantado el 14 de marzo y con sus fuertes restricciones de movimiento, "ha funcionado", recalcó el ministro.

Simón recalcó que los cambios de fase "no significa "olvidarnos de las medidas de precaución", después de que en las últimas semanas se han visto algunos comportamientos imprudentes, en formas de aglomeraciones puntuales o fiestas privadas.