EFE, nuevo socio de Facebook contra la desinformación en España

Madrid, 28 may (EFE).- La Agencia EFE verificará contenidos en español publicados en Facebook, una colaboración que refuerza el trabajo de la red social para reducir la propagación de informaciones falsas en España.

El equipo de EFE Verifica se incorpora así al programa de verificación de datos externo de Facebook, puesto en marcha en este país en marzo de 2019 y en el que ya participan la agencia de noticias francesa AFP, Maldita.es y Newtral.

La compañía fundada por Mark Zuckerberg lanzó esta iniciativa en España poco antes de las elecciones generales del 28 de abril y ahora se centra en desmentir la ola de falsedades que circulan en torno al coronavirus, tanto en Facebook como en su aplicación Instagram.

En el programa de verificación de datos de Facebook participan cerca de 60 organizaciones que revisan y evalúan la exactitud del contenido publicado en la red social en más de 50 idiomas.

Todos ellos forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), una red que promueve la verificación no partidista.

Con ayuda de sus propios usuarios, Facebook alerta de posibles publicaciones falsas a los verificadores con los que colabora, los cuales deciden los contenidos que analizan en función de su viralidad y su impacto en el debate público.

Después, las organizaciones participantes en este programa, que también pueden detectar informaciones falsas de oficio, califican la fiabilidad de las publicaciones de Facebook tras comprobar los hechos.

Si un verificador etiqueta un contenido como “falso”, este se muestra más abajo en la sección de noticias para reducir su visibilidad, lo que ayuda a frenar la expansión de los bulos.

"Los bulos, las mentiras disimuladas, la desinformación programada se están convirtiendo en una grave amenaza para nuestras democracias y nuestro futuro. Sobre este peligro alertan con insistencia organizaciones internacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas, las cuales nos animan a todos a luchar contra esta otra dañina pandemia”, explica el director de Información de EFE, José Manuel Sanz.

"Nos alegramos de poder ampliar nuestro programa de verificación de contenidos en España con EFE Verifica. Combatir las noticias falsas es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio, por eso trabajamos constantemente en diferentes formas de ayudar a detener la propagación de la desinformación en nuestra plataforma”, comenta la directora de Asuntos Públicos de Facebook para el Sur de Europa, Laura Bononcini.

La plataforma elimina cuentas y contenidos que violan sus normas comunitarias o sus políticas de publicidad, pero no piezas que contribuyen a la desinformación, aunque alerta sobre ellas.

Lo que hace con las noticias falsas y el "clickbait" es reducir su distribución e informar a los usuarios añadiendo contexto a las publicaciones que ven: por ejemplo, si alguien comparte un contenido categorizado como falso, se le advertirá.