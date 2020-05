EEUU: Voto por correo podría demorar resultado de elección

Un abundante caudal de votos por correo como consecuencia del coronavirus podría hacer que no se conozca el ganador de las elecciones de noviembre en Estados Unidos el día de la votación, una perspectiva que tiene a algunos preguntándose si Donald Trump tratará de aprovechar la demora para generar dudas acerca de los resultados.

Las autoridades electorales de algunos estados clave dicen que podría tomar varios días contar el voto por correo y si la votación es peleada, como las del 2016, probablemente nadie se animará a proclamar un ganador hasta que sean contados todos los votos.

“Podría tomar varios días saber quién ganó”, dijo Jocelyn Benson, secretario de estado demócrata de Michigan, en una entrevista. “Tenemos que prepararnos para ello y aceptar esa realidad”.

El secretario de estado republicano de Ohio Frank LaRose pidió “paciencia” al público. “Estamos acostumbrados a saber los resultados la misma noche”, dijo LaRose el miércoles en un foro auspiciado por el Centro de Políticas Bipartidistas. “Esta vez puede tomar un poco más”.

La demora en conocer los resultados es común en algunos estados donde ya mucha gente vota por correo. Pero el resultado de las elecciones no queda en el aire desde el 2000, cuando irregularidades en la votación en la Florida dieron lugar a semanas de caos y de pleitos.

Para muchos la perspectiva de una votación reñida es particularmente inquietante este año ya que Trump despotrica contra el voto por correo, diciendo que se presta para fraudes y afirmando sin pruebas que facilitará el “arreglo” de la votación.

“Es algo muy problemático”, sostuvo Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California-Irvine. “Ya hay mucha ansiedad en torno a estas elecciones por el alto grado de polarización y de desinformación”.

Hasen ha estado estudiando la dinámica del proceso electoral en medio de una pandemia. Hace poco reunió una serie de académicos de ambos partidos para que recomienden medidas a tomar en caso de que la votación sea reñida. Algunos plantearon escenarios inquietantes, como uno en el que los gobernadores o las legislaturas estatales se niegan a aceptar los resultados o que un candidato se niegue a admitir su derrota.

Desde el campo demócrata surgen muchas voces que advierten que Trump va a tratar de interferir en el proceso. El propio Joe Biden, que tiene prácticamente asegurada la nominación demócrata, dijo hace poco: “Creo que (Trump) va a tratar de aplazar las elecciones, que va a decir que por alguna razón no se pueden llevar a cabo”.

El portavoz de la campaña de Trump Ken Farnasco dijo que ese era “otro invento sin fundamento de la maquinaria liberal de teorías conspirativas”.

El coronavirus plantea algunos desafíos ya que mucha gente puede preferir no emitir su voto en persona en las urnas, como es tradición. Dirigentes de ambos partidos han estado promoviendo el voto por correo y el voto en ausencia, y durante las primarias aumentaron los pedidos de boletas para votar por correo. Muchos estados se preparan para procesar milliones más de votos por correo en noviembre.

Cada estado maneja su propio proceso electoral y el conteo de esos votos puede demorarse dependiendo del estado. Algunos estados pueden aceptar votos que llegan días después del día de las elecciones, siempre y cuando hayan sido despachados a más tardar en esa fecha. Estados que pueden resultar decisivos, como Michigan y Pensilvania, tienen leyes que prohíben el conteo de los votos por correo hasta el mismo día de las elecciones, lo que garantiza que el recuento no se completará en esa fecha.

Esto no quiere decir que la Associated Press y otras organizaciones noticiosas no proclamarán un vencedor la noche de la votación. La AP siempre lo hace antes de que se complete el recuento oficial, empleando modelos basados en resultados parciales, votaciones previas y sondeos a boca de urna.

Pero si hay una votación muy ajustada, la AP y las demás organizaciones podrían abstenerse de proclamar un vencedor el mismo día de los comicios.

Los reporteros de la Associated Press David Eggert (Lansing, Michigan) y Marc Levy (Harrisburg, Pensilvania) colaboraron en este despacho.