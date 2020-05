Economías del mundo muestran repunte en su actividad: Gráfico

(Bloomberg) -- Según un nuevo conjunto de indicadores de actividad diaria de Bloomberg Economics, casi todas las economías de las que hace seguimiento registraron un repunte en la actividad desde fines de marzo y principios de abril, aunque ningún país aún se acerca a los niveles previos al virus. Alemania, Japón y Francia se encuentran entre los países que se recuperan más rápidamente, mientras que España y el Reino Unido siguen mostrando relativa debilidad. Para todos los países, los indicadores de actividad muestran que el camino de regreso sigue siendo largo.

Nota Original:Economies Around the World Are Showing Pickup in Activity: Chart

©2020 Bloomberg L.P.