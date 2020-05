Costa Rica acepta flexibilizar restricciones al transporte centroamericano

Fotografía de camiones en Peñas Blancas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica cerca a la ciudad de Rivas (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

San José, 28 may. (EFE).- Costa Rica anunció este jueves que flexibilizará las medidas restrictivas a los transportistas de carga centroamericanos en busca de poner fin a una parálisis en sus fronteras generada por las medidas sanitarias que impuso para evitar contagios del coronavirus.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, informó que su país propuso en una reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica (Comieco), a la que se unieron los ministros de Salud, "agregar mayor flexibilización a las medidas en vigor".

La ministra dijo en un audio enviado a los medios que se trata de una propuesta surgida del sector transporte de Costa Rica avalada por el Gobierno, la cual será consultada por los Gobiernos centroamericanos a sus respectivos sectores privados.

La flexibilización consiste en permitir a los transportistas extranjeros despachar carga en granel, en refrigeración o productos peligrosos directamente a sus clientes, y que todos puedan levantar carga en almacenes fiscales definidos por Costa Rica con un plazo de estadía en el país mayor a las 72 horas que estaban estipuladas.

La ministra también anunció un acuerdo regional para aplicar un protocolo de bioseguridad en fronteras y puestos fronterizos que entrará en vigor en 10 días, lo que había sido una exigencia de Costa Rica para flexibilizar sus restricciones.

"Estamos muy contentos por haber logrado una decisión consensuada en la región para implementar medidas de seguridad ante la pandemia", manifestó sin dar detalles de ese protocolo.

La frontera de Costa Rica con Nicaragua se encuentra bloqueada por transportistas nicaragüenses que protestan contra las medidas sanitarias impuestas a partir del 18 de mayo y que restringen la entrada de conductores extranjeros.

El Gobierno costarricense ha dicho también que los puestos fronterizos fueron cerrados por el Gobierno de Daniel Ortega como protesta.

En ambos lados de la frontera hay kilométricas filas de camiones.

Tras 9 días de protesta, el pasado martes los transportistas panameños desbloquearon Paso Canoas, el principal puesto fronterizo con Costa Rica, luego de que el Gobierno panameño aplicara medidas recíprocas a los transportistas costarricenses.

El pasado 18 de mayo entraron a regir dos decretos del Gobierno costarricense que solo permiten el ingreso de transportistas extranjeros que no entregan carga en Costa Rica, sino que cruzan el país desde Panamá hacia Nicaragua o viceversa. Ese trayecto lo deben realizar en caravanas con escolta policial.

Los extranjeros que se dirigen a entregar carga a Costa Rica deben desenganchar la carga en fronteras y entregarla a camiones costarricenses o de un residente.

Estas medidas generaron la molestia de los Gobiernos de la región y del sector privado, incluyendo el costarricense, y fueron adoptadas luego de que Costa Rica detectara 50 casos de COVID-19 en transportistas de carga extranjeros, la mayoría en la frontera con Nicaragua, país señalado internacionalmente por no tomar las medidas necesarias ante la pandemia.

La semana pasada Costa Rica acordó con Panamá una tercera opción, que es una "ruta sanitaria segura" que permite a los transportistas ingresar a Costa Rica por 72 horas para entregar o levantar carga únicamente en los almacenes fiscales definidos por las autoridades costarricenses.

El Gobierno costarricense espera que con la propuesta de flexibilización de las medidas restrictivas y el protocolo sanitario regional se pueda restablecer el flujo comercial.