Compañías británicas de turismo piden que se suprima la cuarentena a los visitantes. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 28 may (EFE).- Empresas de turismo y propietarios de hoteles han pedido al Gobierno británico que suprima la cuarentena que impondrá a las personas que entren en el Reino Unido a partir del 8 de junio, como forma de controlar la COVID-19.

Cualquiera que ingrese en el país a partir de esa fecha tendrá que permanecer confinado en su hotel o su domicilio durante 14 días, de lo contrario se enfrenta a una multa de mil libras (1.140 euros).

En una carta enviada a la ministra de Interior, Priti Patel, y divulgada hoy, los firmantes señalan que la medida puede tener un impacto negativo en sus negocios al verse reducido el número de visitantes, mientras que muchos británicos no harán reservas para viajar al extranjero dado que se verán obligados a cumplir con ese periodo de aislamiento a su regreso.

En la misiva, firmada por más de 70 directivos de compañías u hoteles en el Reino Unido, se hace hincapié en el "desafío" que afronta el sector por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a la suspensión de vuelos y al cierre de establecimientos hoteleros.

"Lo último que la industria de viajes necesita es una cuarentena obligatoria impuesta a todos los pasajeros que llegan, que desalentará a visitantes extranjeros a venir aquí, desalentará a viajar al extranjero a los del Reino Unido y, lo más probable, hará que otros países impongan requerimientos recíprocos de cuarentena a los visitantes británicos", señalan el texto.

Los firmantes también resaltan que la decisión del Gobierno de no aislar a los visitantes a su llegada al Reino Unido antes de que se estableciera el confinamiento a finales de marzo, ha llevado a una propagación de la epidemia del coronavirus en el país.

"Mucha gente había pedido al Gobierno que impusiera una regulación sobre la cuarentena en las primeras fases de la COVID-19. En cambio, no se tomó ninguna medida y se permitió que aterrizaran los vuelos de muchos países infectados, lo que hizo fácil que miles de posibles pasajeros infectados extendieran el virus en la comunidad del Reino Unido", agregan las empresas.

El Ejecutivo británico ha argumentado que ha decidido imponer esta nueva restricción a partir del 8 de junio a fin de evitar un segundo pico del coronavirus que pueda afectar a la economía.

Las firmas de viajes recuerdan que el sector contribuyó el año pasado con 200.000 millones de libras (228.000 millones de euros) a la economía británica, un 9 % del producto interior bruto (PIB).

Mientras tanto, se han empezado a suavizar las medidas del confinamiento y se permitirá el retorno a la escuela de algunos alumnos -los más pequeños y los del último año del primario-, mientras que algunas tiendas podrán reabrir a mediados de junio.

El Ejecutivo de Boris Johnson recibió fuertes críticas de políticos de la oposición y científicos por haber retrasado el comienzo del confinamiento por la pandemia, que se estableció el pasado 23 de marzo, cuando muchos países europeos ya lo habían puesto en vigor.