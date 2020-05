Chile supera a China en casos de COVID-19 y registra 49 nuevos fallecidos

De acuerdo a los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene en el tercer lugar de la región latinoamericana como el país que más casos de COVID-19, siendo precedido por Perú (135.905 casos) y Brasil (que con 411.821 es la segunda nación a nivel mundial con más contagiados). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 28 may (EFE).- Chile registró 49 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19, lo que supone un nuevo registro récord y eleva el total de decesos a 890, mientras que en cuanto al número de contagios contabilizó otros 4.654, situando la cifra total en 86.943 y superando a China, donde se inició la pandemia.

De los 4.654 nuevos contagios, 4.128 presentaron síntomas mientras los 526 restantes correspondieron a casos asintomáticos detalló este jueves el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich.

El alto funcionario comunicó también que actualmente existen 3.707 funcionarios de salud contagiados, un día después de que se conociera el fallecimiento de un quinto profesional de este sector y de que el Gobierno anunciara un seguro de vida gratuito para ellos.

En cuanto a las atenciones críticas, 1.286 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, de las que 1.079 están conectadas a ventilación mecánica.

El porcentaje de ocupación de camas críticas se sitúa en el 86 %, según el ministro, mientras que en la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, el porcentaje se encuentra en el 93 %, reflejando "un leve descenso" respecto a días anteriores.

En el reporte de este jueves también se dio cuenta de la cantidad de residencia sanitarias, recintos que albergan a personas contagiadas que no tienen la capacidad de aislarse.

Existirían 83 establecimientos de este tipo a lo largo del país, las cuales suman 3.921 habitaciones y que a la fecha ya albergan a 1.386 usuarios.

FIESTAS CLANDESTINAS

Tras la entrega de cifras, el ministro Mañalich dijo que la evolución y seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio en la región Metropolitana y que siguen reportándose casos de eventos sociales masivos clandestinos en la capital.

"La posibilidad de que esto se imponga mediante el control policial es prácticamente imposible, pero si no reside en cada uno el convencimiento de la necesidad de tomar estas medidas de cuarentena, efectivamente esto se va a prolongar mucho tiempo y el sufrimiento asociado a una medida tan dura como la cuarentena se va a prolongar afectando en demasía a los más vulnerables", agregó el titular de la cartera de Salud.

Cabe recordar que en las últimas semanas el Fobierno de Chile tuvo que cambiar la estrategia de confinamieto en algunas ciudades, particularmente en la capital del país, pasando de implementar cuarentenas selectivas y parciales por barrios y sectores a cuarentenas totales.

De acuerdo a los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene en el tercer lugar de la región latinoamericana como el país que más casos de COVID-19, siendo precedido por Perú (135.905 casos) y Brasil (que con 411.821 es la segunda nación a nivel mundial con más contagiados).