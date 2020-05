Cantantes dominicanos versionan en merengue siete éxitos brasileños

Johnny Ventura (Imagen) y Milly Quezada, el rey y la reina del merengue, forman parte de los seis cantantes dominicanos que versionan en ese ritmo, y en portugués, siete exitosos temas brasileños de varias épocas en una producción lanzada este jueves por varias plataformas digitales. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 28 may (EFE).- Johnny Ventura y Milly Quezada, el rey y la reina del merengue, forman parte de los seis cantantes dominicanos que versionan en ese ritmo, y en portugués, siete exitosos temas brasileños de varias épocas en una producción lanzada este jueves por varias plataformas digitales.

En "Merengue do Brasil" también se escuchan las voces de los intérpretes Maridalia Hernández, Víctor Víctor, Bilma Olivence y Víctor Tolentino, según dio a conocer su productor, el músico Jochy Sánchez.

Los temas seleccionados para este concepto son "Berimbau", de los autores brasileños Vinicio de Moraes y Baden Powell; "Aquarela do Brasil" (Ary Barroso); "Insensatez" (Vinícius de Moraes y Tom Jobim); "Desafinado" (Newton Mendonça y Tom Jobim); "Madalena" (Ivan Lins); "Wave" (António Carlos Jobim), y "Chega de saudade" (Vinícius de Moraes y Tom Jobim).

El embajador dominicano ante la Unesco, el cantautor José Antonio Rodríguez, elogió el trabajo de Sánchez al califican de "perseverante", pues lo inició en 2018.

"Se me ocurre tomarle prestado a Bertolt Brecht sus motivadoras palabras y ponerlas del lado de los sueños de Jochy Sánchez: hay sueños que viven un día y son buenos. Hay otros que viven un año y son mejores. Hay otros que se anidan muchos años y son muy buenos. Pero hay sueños que viven y florecen toda la vida: esos son los imprescindibles", dijo el músico y diplomático.

La distribución de "Merengue Do Brasil" está a cargo de Malagana Récords, y su difusión se lanzó en plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music, y desde este jueves se podrá escuchar el primer sencillo promocional, "Aquarela do Brasil", que cuenta con la interpretación de Milly Quezada.

"La presencia de colores que se fusionan en melodías brasileñas muy conocidas, y la fabulosa manera de bailar sobre el ritmo de un real merengue, muy cerca de las formas catalogadas como típicas, muestran un mundo de posibilidades por donde penetrar el sabor de este ritmo", dijo el también cantautor dominicano Víctor Víctor.

Este cantante de baladas, son y bachatas afirmó que la producción "es auténtica (...) una nueva forma de 'merenguear', buena y válida para bailar y cantar. Me siento orgulloso de formar parte del equipo de intérpretes, agregó el cantante de "Mesita de noche".