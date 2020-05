Banco central surcoreano rebaja tipos a mínimo histórico y prevé contracción

Seúl, 28 may (EFE).- El Banco de Corea (BoK) estimó hoy que el producto interior bruto (PIB) se contraerá este año un 0,2 % debido a la pandemia de coronavirus y decidió recortar los tipos en un cuarto de punto hasta dejarlos en el mínimo histórico del 0,5 %.EFE/ Yonhap

Seúl, 28 may (EFE).- El Banco de Corea (BoK) estimó hoy que el producto interior bruto (PIB) se contraerá este año un 0,2 % debido a la pandemia de coronavirus y decidió recortar los tipos en un cuarto de punto hasta dejarlos en el mínimo histórico del 0,5 %.

El dictamen supone un profundo recorte con respecto a su previsión emitida en febrero -cuando el virus aún no se había propagado globalmente-, en la que calculó que la cuarta economía de Asia crecería en 2020 un 2,1 %.

"Consideramos que son muchas las incertidumbres en torno a la evolución del PIB", añadió en un comunicado la junta del BoK tras reunirse hoy.

El gobernador de la entidad, Lee Ju-yeol, dijo hoy en rueda de prensa que la actual estimación se basa en la creencia de que "la pandemia alcanzará su pico a nivel global en el segundo trimestre y de que no habrá una segunda gran ola de contagios en el país", según recoge la agencia de noticias Yonhap.

La propagación de la COVID-19 por todo el planeta está comenzado a afectar sobremanera al principal pilar de la economía surcoreana, las exportaciones.

Los envíos al exterior de Corea del Sur, uno de los países que mejor ha controlado los contagios del virus, se redujeron en casi un 25 % interanual en abril, mes en el que cosechó su primer déficit comercial en 8 años.

En una decisión unánime de la junta de gobierno, el BoK recortó en un cuarto de punto el referencial hasta dejarlo en el mínimo histórico del 0,5 % de cara a aliviar la actual coyuntura.

Esta medida y el recorte drástico en la previsión de crecimiento se daban ya por hechos desde hace semanas, al tiempo que la mayoría de expertos dan por seguro que la economía surcoreana experimentará su peor año desde 1998, cuando el PIB se contrajo un 5,1 % debido a los efectos de la crisis financiera de los tigres asiáticos.