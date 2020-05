Autoridades de Panamá buscan instaurar una veda a la pesca de tiburón y raya

Un grupo de pescadores del mercado de mariscos de Panamá protesta en contra la veda a la pesca de tiburón y raya como medida para preservar las especies, este jueves en Ciudad de Panamá (Panamá). Las autoridades de Panamá quieren instaurar una veda de 10 años a la pesca de tiburón y raya como medida para preservar las especies, una iniciativa que ha llevado a pescadores y a conservacionistas a pedir que el asunto sea discutido de forma más amplia a fin de generar consensos. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 28 may (EFE).- Las autoridades de Panamá quieren instaurar una veda de 10 años a la pesca de tiburón y raya como medida para preservar las especies, una iniciativa que ha llevado a pescadores y a conservacionistas a pedir que el asunto sea discutido de forma más amplia a fin de generar consensos.

El proyecto de decreto ejecutivo que estipula la veda argumenta, entre otros, que "estudios científicos recientes demuestran que más del 90 % de las capturas de tiburones en Panamá son individuos juveniles inmaduros e incluye especies amenazadas y amparadas en el convenio CITES", que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

El documento, al que tuvo acceso Efe, señala "que los tiburones y las rayas se caracterizan por tener un crecimiento lento, maduración sexual tardía, baja fecundidad y segregación por tallas y sexo", y que y son "particularmente susceptibles de la sobreexplotación".

La regulación de la pesquería de tiburones y rayas en Panamá se había quedado en una gaveta desde el 2014, pero un video ampliamente compartido en redes semanas atrás, en el que se ve a unos pescadores descargando unos tiburones martillo en una camioneta en una playa panameña, impulsó a las autoridades a traerlo de vuelta a la mesa.

PESCADORES PROTESTAS

"Se ha tomado como punta de lanza la situación de un video que salió en las redes sociales para decir que estamos capturamos tiburones. Señores esto es falso, que dejen de decir mentiras, que se sienten con los pescadores" a discutir el proyecto de veda, afirmó este jueves durante una protesta el dirigente Santiago Escartín.

Escartín es el presidente de la Asociación de Usuarios de Pescadores Independientes del Mercado de Marisco, situado en la capital y que este día fue escenario de una protesta de varios minutos en la que los manifestantes llevan sus mascarillas como parte de las medidas contra el COVID-19.

"Nos quieren imponer un decreto sin consultar al sector", afirmó Escartín, quien dijo que participó en un encuentro multisectorial en el que hubo un "intercambio de opiniones", tras el cual llegó el proyecto de decreto que ha sido redactado sin la participación y ni consenso de los pescadores.

El dirigente reconoció que la pesca artesanal que practican se hace con un trasmallo en el que quedan atrapados todo tipo de animales marinos, incluido tiburones, pero negó que haya una sobrepesca o sobreexplotación de esa especie.

"No es una pesca dirigida", por el trasmallo "sabemos que es algo inevitable (coger los tiburones) pero para eso estamos, para el diálogo, para que busquemos cómo podemos ayudar a que esta situación sea mucho mejor", agregó.

LOS ACTIVISTAS QUIEREN MÁS DIÁLOGO Y CONSENSO

El coordinador técnico de Ciencias de MarViva, Juan Posada, le dijo este jueves a Efe que esa ONG sugirió a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) "agotar todos los esfuerzos" a fin de que el sector pesquero tenga más participación en esta discusión.

"MarViva recomendó que no se llegue a ese extremo (de la veda) sin la debida consulta", aseveró Posada, y agregó que "la máxima aspiración" de la ONG es que se prohíba en Panamá la pesca dirigida de tiburón.

La veda "es difícil de implementar" en Panamá porque se practican artes de pesca no dirigidos como el trasmallo, entonces la discusión acá es cómo se pueden modificar estas prácticas para que no afecten tanto a los tiburones y qué hacer con ellos si caen en la pesca incidental, explicó Posada.

"Una alternativa podría ser que el tiempo que permanezca la red (del trasmallo) en el agua no sea tan largo, de tal manera que si hay un tiburón que cayó allí aún vivo, haya tiempo a liberarlo", argumentó.

Este tipo de consenso ya se ha alcanzado antes, recalcó este PHD en Oceanografía Biológica. Por años estuvo prohibida la pesca de palangre, que es un arte de pesca con anzuelos colocados en líneas, pero que luego se logró una propuesta consensuada y hoy se practica bajo unas condiciones "acordadas con la participación de todos".

"Se llegó al acuerdo de que la línea de la que cuelga el anzuelo ya no fuera de acero, que impedía que el tiburón escapara, y se sustituyó por nylon", añadió.

MarViva "desde siempre ha tenido una política orientada hacia la conservación de los tiburones", y "llegar acuerdos no es fácil, pero son los que evitan conflictos a futuro", dijo el activista.